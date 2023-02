Réforme des retraites : fin des débats à l'Assemblée, sans vote ni discussion sur l'âge de départ

L'issue était prévisible : entre le calendrier contraint imposé par l'exécutif, et les milliers d'amendements déposés par les oppositions, essentiellement la gauche et en particulier la France insoumise, l'examen de la réforme des retraites en première lecture à l'Assemblée nationale avait peu de chance d'aller à son terme. En effet, à minuit, lorsque la présidente de l'hémicycle, Yaël Braun-Pivet, a annoncé la fin des discussions, il restait encore plus de 7.000 amendements et 18 articles du texte à étudier.

Comme depuis quinze jours, les débats ont à nouveau été houleux pour cette dernière soirée à l'Assemblée. Dans son ultime prise de parole, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, visiblement hors de lui, s'est adressé aux insoumis : "Vous m'avez insulté quinze jours, personne n'a craqué et nous sommes là, devant vous, pour la réforme".

Du flou autour du dispositif des carrières longues

Avant cela, les échanges avaient tourné autour du dispositif des carrières longues. Lorsque le député LR Aurélien Pradié a demandé si tous les travailleurs ayant commencé avant 21 ans pourraient partir après 43 années de cotisation, sans barrière d'âge, le ministre Olivier Dussopt a laissé entendre qu'il pourrait satisfaire cette revendication des Républicains.

L'article 7, contenant la mesure phare du projet, le report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans, n'a lui pas été abordé. Après une semaine de vacance parlementaire, le Sénat sera saisi du texte initial, modifié par les amendements adoptés par les députés. Début de l'examen en commission prévu le 28 février.

Rejet de la motion de censure RN

L'hémicycle était clairsemé lorsqu'est venue l'heure du débat sur la motion de censure déposée par le groupe RN contre le gouvernement. Au micro, Marine Le Pen a dénoncé "un projet mal porté et mal expliqué". Elisabeth Borne a répondu en renvoyant dos à dos extrême-droite et LFI, deux visages du "populisme" selon la première ministre. Mais les oppositions n'ont pas fait front commun, la motion a sans surprise échoué, ne récoltant que 89 voix pour.