Réforme des retraites : Guillaume Garot (PS) appelle Emmanuel Macron à ne pas promulguer la loi

Les députés Géraldine Bannier (MoDem) et Yannick Favennec (Horizons), qui appartiennent à la majorité présidentielle, n'ont pas voté la censure du gouvernement d'Elisabeth Borne ce lundi, et ce n'est pas une surprise. Le socialiste Guillaume Garot, lui, a voté pour et réclame une consultation par référendum sur la réforme des retraites. "Le Président de la République doit sortir de son jusqu’au-boutisme. Alors que les tensions et les violences se multiplient dans le pays, il devrait, en responsabilité, éviter de nouvelles fractures et ne pas promulguer la loi" explique-t-il dans un communiqué.

La demande de référendum d'initiative partagée, initiée par la gauche pour contester la réforme des retraites, a été soumise lundi au Conseil constitutionnel, a indiqué l'institution qui va d'abord en examiner la recevabilité. 250 parlementaires, députés et sénateurs principalement de gauche, l'ont déposée, alors que la réforme vient d'être adoptée au Parlement.