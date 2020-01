Réforme des retraites : "Il faut avancer sur l'âge pivot", estime Anne-France Brunet, députée LREM

Nantes, France

A la veille d'une phase de négociation qui s'ouvre, mardi, entre le gouvernement et les syndicats, la député La République En Marche de Loire atlantique, plaide pour un compromis sur l'age pivot. "Il y a des points sur lesquels il faut avancer, en particulier sur l'âge pivot et tout ce qui concerne la pénibilité" estime la députée LREM. Anne-France Brunet ne parle pas pour autant de supprimer l'âge pivot, seulement de le moduler."Une personne qui commence à travailler à 16 ans et une autre qui commence à 30 ans, l'âge pivot ne peut pas être le même pour l'un et pour l'autre". Idem sur la pénibilité, pour Anne France Brunet, "si certains ont eu des travaux très pénibles, on ne peut pas envisager qu'ils aient un âge pivot qui soit identique à ceux qui n'ont pas pénibilité".