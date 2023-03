Réforme des retraites : "Il faut poursuivre la mobilisation" selon Philippe Poutou

Le porte-parole du NPA est dans la Vienne ce jeudi. Philippe Poutou vient rencontrer les résidents de la résidence autonomie Edith Augustin à Poitiers, menacée de fermeture, et doit tenir un meeting dans la soirée. L'ancien candidat à la présidentielle était l'invité de la matinale de France Bleu Poitou.

ⓘ Publicité

"Il faut poursuivre la bataille"

Philippe Poutou est notamment revenu sur le vote du texte ce jeudi sur la réforme des retraites. "On contestera, il faudra contester, même s'il y a vote ou 49.3. De toute façon, la mobilisation est là. Il faut en tenir compte. Le problème, c'est de savoir si on aura la force, la confiance pour continuer. En tout cas, on est beaucoup à être convaincu qu'il faut poursuivre la bataille."

Même si pour l'instant la contestation n'a pas réussi à faire plier le gouvernement, Philippe Poutou se félicite de la forme qu'elle prend. "C'est l'espoir et la confiance qui est revenue. Cela faisait des années qu'on subissait, qu'on perdait. Et là, pour la première fois, on se dit que peut-être on peut gagner, que peut-être on peut faire reculer un gouvernement." Le porte-parole demande cependant à réfléchir sur de nouvelles formes de mobilisations. "Comment être plus fort, comment généraliser le mouvement, multiplier les actions, radicaliser le mouvement."

loading

Philippe Poutou est également revenu sur la fermeture annoncée de la résidence autonomie Edith Augustin à Poitiers. "On voit que partout, c'est la destruction du service public pour des raisons de rentabilité." Selon lui, le besoin de faire des économies n'est pas une excuse valable. "C'est vrai que les dotations d'Etat, elles diminuent. Mais ce n'est pas un justificatif valable. Et le rôle des collectivités territoriales, notamment les mairies de gauche, c'est d'être dans la résistance."

Le porte-parole du NPA clouera sa venue dans la Vienne avec un meeting ce jeudi soir à la maison du peuple à 20h.