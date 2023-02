Réforme des retraites : "il ne s'agit pas d'un chantage de la rue contre le Parlement ou inversement"

La sénatrice communiste de la Loire Cécile Cukierman est opposée au report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans; elle ne votera donc pas le texte qui arrive au Sénat cette semaine (mardi 28 février en commission, puis jeudi 2 mars dans l'hémicycle).

France Bleu Saint-Étienne Loire : Qu'attendez-vous des débats sur la réforme des retraites au Sénat ?

Cécile Cukierman : Tout d'abord, je crois que nous attendons un temps de débat, qui va permettre de pouvoir poser, y compris face aux citoyens, dans le débat public, les différents projets de société. Effectivement, est-ce que nous voulons aller vers une société où finalement ce temps de retraite n'est pas reconnu ? Ou au contraire, comme nous le proposons, de faire de la retraite un véritable temps social, utile à l'individu comme à la société ?

Pensez-vous que ce temps de débat a manqué à l'Assemblée nationale ?

Je crois qu'il n'y aurait aucune originalité de ma part à vous dire qu'il n'y a pas vraiment eu de débat à l'Assemblée nationale. Il y a eu effectivement, camp contre camp, un examen du début du texte, mais malheureusement, et je le regrette... mais comme je crois des millions de Français, l'Assemblée nationale n'a pas pu aller jusqu'à l'article sept et ainsi poser la question -et je crois que c'est ça la démocratie - permettre aux parlementaires de s'exprimer sur ce report de l'âge de la retraite.

Dix jours pour examiner le texte au Sénat, cela ne va-t-il pas être trop court ?

Le gouvernement a fait le choix pour l'examen du texte au Parlement, autant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, d'avoir un temps très contraint. Nous ne pouvons pas aller plus loin que ce que prévoit, y compris la Constitution. Cependant, et je veux le dire ici, peut-être aussi pour rassurer, nous avons dix jours pour examiner ce texte au Sénat. Bien évidemment, nous aurions souhaité avoir plus pour avoir des débats de meilleure qualité, mais cela permettra tout de même - c'est le souhait que je veux formuler - à travers un certain nombre d'amendements, de poser les enjeux de l'âge de la retraite, du temps de cotisation et finalement, comme je le disais, de l'utilité de la retraite où on est à la retraite parce que l'on a travaillé et donc on doit garantir ce temps de repos. D'ailleurs, le langage français le dit très facilement : on parle de "troisième âge", de "quatrième âge". Il y a donc des temps de la vie pour travailler, pour être productifs, pour produire les richesses nécessaires et faire société ensemble. Et il y a aussi un temps plus de repos, de récupération, mais aussi un temps qui, parce qu'il y a du repos au travail, permet des implications dans la vie sociale. Je pense bien évidemment aux milliers de bénévoles, aux milliers d'élus locaux qui, aujourd'hui, à l'âge de la retraite, continuent de s'impliquer pour pouvoir toujours faire société ensemble.

Pensez-vous que la mobilisation prévue le 7 mars, que les syndicats espèrent forte, peut encore peser ?

Oui. Je crois tout d'abord que ces mobilisations - en tout cas toutes celles qui ont eu lieu jusque-là - font la démonstration, s'il en était besoin que... je vais le dire et sans aucune animosité à l'égard de qui que ce soit : on sort des sentiers battus des manifestants traditionnels. On rencontre et on voit dans les manifestations, celles et ceux qui font grève, des gens qui n'ont pas l'habitude de faire grève, qui n'ont pas l'habitude de manifester. C'est dire si cette réforme touche en profondeur finalement, chacune et chacun, quelle que soit sa condition sociale et donc la mobilisation du 7 mars, elle doit permettre d'amplifier et d'être une démonstration pour faire prendre conscience aux majorités, à la majorité présidentielle, au gouvernement, que c'est un autre projet dans notre pays qu'il nous faut construire avec les Françaises et les Français.

Si elle ne pèse pas sur le débat sur les retraites, cette mobilisation peut-elle avoir un impact sur la politique à venir du gouvernement en matière de travail, sa politique sociale aussi ?

Ce serait avoir la prétention de lire dans un marc de café. Donc comme je ne le fais pas, je veux en rester là. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la mobilisation du 7 mars va peser inévitablement sur ce débat des retraites et doit faire prendre conscience - je voudrais le dire ainsi - doit faire prendre conscience au gouvernement, que ce projet n'est pas partagé par plus de la moitié des Français.

Certains sénateurs de droite, puisque la majorité est de droite, peuvent-ils encore changer d'avis selon vous en observant ce qui se passe dans la rue la semaine prochaine ?

Ce sont des choix presque individuels qui dépassent parfois les clivages. Moi, je pense que nous sommes élus aussi pour entendre et s'adapter au réel. Donc on peut toujours nier le réel, passer en force. Je crois qu'en démocratie d'abord, ce n'est pas souhaitable et surtout, ça a des conséquences catastrophiques malheureusement, dans les mois et les années qui suivent. Donc moi, j'inviterais plutôt avec prudence l'ensemble des collègues effectivement à être très attentifs à la mobilisation du 7 mars, à entendre. Il ne s'agit pas d'un chantage de la rue contre le Parlement ou inversement. Il s'agit tout simplement d'avoir une démocratie qui fonctionne, qui s'exprime à la fois avec sa force sociale telle que peuvent l'être des journées de mobilisation, de grèves et de manifestations, et aussi avec sa force, sa représentativité démocratique, qui est le Parlement en l'occurrence.