Réforme des retraites: "Je n'applaudis pas le 49.3 en tant que parlementaire, mais la réforme est nécessaire "

Après des mois de consultation, de pourparlers, deux mois de mobilisation, l'article 49.3 a donc été dégainé ce jeudi après-midi par le gouvernement pour faire passer en force la reforme des retraites. Un vote trop risqué pour le gouvernement**, incapable de trouver une majorité**, et que réclamaient de nombreux députés comme Sabine Thillaye.

"Je n'applaudis pas le 49.3. Je comprends que le gouvernement utilise ses instruments. Mais moi en tant que parlementaire, j'ai envie de voter, j'ai envie de prononcer", précise la député Modem de la 5e circonscription d'Indre-et-Loire et membre de la majorité. Sabine Thillaye qui déplore sur France Bleu Touraine la méthode mais pas le réforme. "On a besoin d'une réforme des retraites. Nous sommes dans un pays extrêmement endetté et on a une démographie en baisse. Nous finançons aujourd'hui la retraite par la dette. "

Un appel au calme

Si la députée comprend la colère des opposants à la réforme, elle appelle ce matin au calme. "Attention à notre démocratie. On a une chance inouïe de vivre dans des espaces de droit. Ne mettons pas pas cela à mal. La confrontation est nécessaire, mais pas par la violence s'il vous plaît," ajoute Sabine Thillaye.

