Réforme des retraites : "Je ne comprends pas ce 49-3" dit le député macroniste girondin Pascal Lavergne

"Je ne comprends pas et je regrette ce 49-3. Un vote, on le gagne ou on le perd mais on l'assume. Maintenant la balle est dans le camp de l'incertitude". En un tweet, jeudi soir, le député Renaissance girondin Pascal Lavergne, élu dans l'Entre-deux-Mers s'est démarqué de la ligne officielle de son parti, et de l'annonce de la première ministre Elisabeth Borne, d'utiliser l'article 49-3 pour faire passer le texte de la réforme, sans vote, à l'Assemblée nationale.

ⓘ Publicité

En revanche, Pascal Lavergne précise que malgré ce désaccord, il ne votera pas de motion de censure. "Je ne veux pas le chaos économique pour mon pays", ajoute-t-il, également sur Twitter. Le Rassemblement national et le groupe centriste Liot ont annoncé qu'ils en déposeraient une chacun avant 15h30 ce vendredi. Ces textes peuvent renverser le gouvernement s'ils obtiennent 287 voix ou plus.

Les autres députés girondins de la majorité ne se sont pas exprimés sur le sujet, à l'exception de Thomas Cazenave, député Renaissance élu à Bordeaux, qui utilise les mêmes arguments qu'Elisabeth Borne, au 20h de TF1 jeudi.

"Un vote sur les retraites aura donc lieu dans les prochains jours à l'Assemblée nationale. Il permettra à chacun de prendre ses responsabilités et à la démocratie parlementaire de trancher", écrit-il sur Twitter.

"Ce gouvernement doit être renversé" pour la députée RN Edwige Diaz

Quand aux députés girondins de l'opposition, ils sont évidemment durs avec le gouvernement qui "ne sait faire qu’une chose : passer en force! Contre le peuple. Contre le Parlement. Il faut le bloquer, lui et sa réforme des retraites", écrit sur Twitter la députée RN de Haute-Gironde Edwige Diaz.

À gauche, Loïc Prud'homme assure que "les Français veulent faire partir Macron"

"Macron veut faire partir les français 2 ans plus tard à la retraite, les Français veulent faire partir Macron dès ce soir", tweetait de son côté jeudi soir le député La France insoumise girondin Loïc Prudhomme, assurant également que "la victoire est possible".

Le député EELV bordelais Nicolas Thierry parle lui d'un "échec pour madame Borne et sa réforme". "Je voterai sans aucune hésitation pour la motion du censure du groupe Liot", annonce-t-il ce vendredi sur France Bleu Gironde. Il appelle à "imposer un référendum", en utilisant le référendum d'initiative partagé, le RIP, ce qui nécessite la signature de 4,7 millions d'électeurs.

loading

Du côté du Sénat, Nathalie Delattre, sénatrice girondine centriste, du parti radical, s'est abstenue, ce jeudi, lors du vote sur le texte parce qu'elle ne sentait "pas en phase avec la méthode, et la réforme proposée", explique-t-elle ce vendredi sur France Bleu Gironde. Si elle évoque "une nécessité de réformer" et de "rassurer les marchés financiers", elle dit comprendre que l'utilisation du 49-3 puisse "en choquer plus d'un".

Revoir l'interview de Nathalie Delattre

loading