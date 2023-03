Réforme des retraites : "Je regrette qu'il n'y ait pas eu de vote" réagit le député LR de l'Indre N. Forissier

Il aurait voté pour la réforme des retraites, mais il regrette que le gouvernement soit passé en force. Le député de la deuxième circonscription de l'Indre, chef de file du groupe LR au Conseil Régionale, Nicolas Forissier réagit sur France Bleu Berry à l'usage du 49.3 pour faire passer cette réforme.

France Bleu : Regrettez-vous l'absence de vote à l'Assemblée Nationale ?

Moi, je regrette qu'il n'y ait pas eu de vote, parce que je regrette que l'on n'ait pas les uns et les autres pu prendre nos responsabilités. Chacun devait prendre ses responsabilités, je le dis y compris pour un certain nombre de députés de mon groupe qui, contrairement à ce que nous avons toujours porté, a annoncé qu'ils allaient voter contre**.** Donc il y avait une incertitude. Je regrette de ne pas avoir pu voter, que ce ne soit pas clair dans un sens ou dans un autre. Je pense que nos concitoyens l'attendaient. Cela étant, je voudrais juste de dire que le 49.3 est inscrit dans la Constitution. Il a été utilisé une centaine de fois sous la Cinquième République, et en particulier au passage sous un gouvernement de gauche, c'était à l'époque de Monsieur Rocard, Monsieur Mitterrand, qui en avait usé 38 fois, y compris sur des réformes importantes.

D'accord, c'est constitutionnel, mais est ce que ce n'est pas quand même un aveu d'échec ?

C'est un aveu d'échec. On sait bien que cette réforme provoque une grande opposition et une grande tension dans le pays. Un certain nombre de députés n'étaient pas clairs sur leurs intentions. Et pour autant, cette réforme est absolument urgente et nécessaire. Contrairement à tout ce que j'ai pu entendre depuis le début. C'est d'ailleurs curieux que la France soit le seul pays de l'Union européenne qui n'ai toujours pas conduit une réforme comme celle-ci. Sachant qu'en plus la réforme française et en plus -en particulier grâce aux efforts des Républicains ces dernières semaines - beaucoup plus progressive, beaucoup plus équitable que ne l'était au départ quand Mr Macron et Mme Borne l'ont présenté (...) On était arrivé à un texte (...) qui comportait de vrais progrès, notamment pour les femmes, pour les carrières longues, sur la pénibilité, etc. Moi je trouve que, à un moment, il faut trancher, et honnêtement, y compris pour préserver à court terme, sur le plan financier, sur le plan économique, la situation du pays, mais aussi pour assurer l'avenir des retraites (...).

Vous regrettez que tous vos collègues chez LR n'aient pas été aussi clairs que vous ?

Il y en a quand même une grosse majorité de députés qui étaient sur la même position que moi, et qui étaient clairs. Mais c'est vrai qu'il y en avait quelques uns qui, au fond, ont laissé planer le doute et qui ont créé cette incertitude. Donc le gouvernement, considérant que c'était absolument essentiel de conduire cette réforme, a préféré un 49.3 parce qu'il y a une incertitude sur le texte. Moi, je pense qu'on aurait pu avoir un vote, qu'il pouvait être défait le gouvernement à quelques voix près. C'était un risque. À ce moment là, on aurait continué. Mais je le regrette, c'est comme ça.

Le risque n'a pas été pris par le gouvernement. Le résultat, c'est qu'il y a une motion de censure trans-partisane contre le gouvernement qui doit être déposée. Le patron de votre parti, Eric Ciotti, a dit On ne vote aucune motion de censure. Censure. Mais dans la foulée, il y a plusieurs députés LR qui ont dit clairement qu'ils pourraient la voter. Vous, Nicolas Forissier, vous ferez quoi ?

Il est hors de question que je vote une motion de censure avec la Nupes, notamment avec la France insoumise et le RN, qui ont tout fait dans ce débat pour empêcher précisément la démocratie de fonctionner normalement, d'avoir un débat apaisé (...) On ne pouvait pas débattre, et ça, c'est pas nous qui l'avons empêché, ce sont ces partis. C'est pas les motions de censure de ces partis là que je vais adopter. J'ajoute que franchement la France a d'autres urgences. Il y a la guerre à nos portes. Il y a une crise économique et financière qui est en train de monter, avec ce qui se passe avec certaines banques, avec la Chine qui est en tension avec les Etats-Unis etc. Nous avons nous mêmes une situation économique, une dette qui est souvent extrêmement difficile et une dette qui est extrêmement importante. Et on va perdre du temps avec une motion de censure et un bazar politique ? Moi je suis désolé, je suis juste consterné du niveau du débat politique aujourd'hui. Il faut entendre ce que disent les gens, mais il faut aussi quand on est un politique responsable, savoir dire qu'à un moment il y a des décisions à prendre.

Vous ne voterez pas cette motion de censure. Cela dit, vous avez des collègues qui ont clairement annoncé leur intention de la voter. Est ce que vous regrettez encore une fois cette contradiction chez les LR ?

Il y en a quelques uns chez les LR et je regrette évidemment cette contradiction. LR est une famille politique qui a un vrai sujet aujourd'hui de ligne politique, on ne va pas bien. Ca faits des mois très concrètement (...) que je demande aux dirigeants du navire et à mes collègues (...) à l'Assemblée nationale de trancher et d'arrêter de partir dans tous les sens sur les positionnements qui sont souvent très personnels, qui concernent quelques députés mais qui sèment le trouble.

Pour être plus clair, il faut les expulser du parti ?

Moi je déteste expulser, vous le savez, je le dis souvent. C'est aux gens de prendre leurs responsabilités. Ce qu'il faut par contre, c'est qu'Eric Ciotti [président du parti], Olivier Marleix [président du groupe LR à l'Assemblée nationale], les dirigeants de LR, le parti, le bureau politique, nous continuions à clarifier les choses et que nous travaillons sur un projet. Je pense qu'on n'est pas dans on n'est pas dans la majorité comme dans l'opposition, mais on doit aussi privilégier l'intérêt du pays (...) Ca veut dire que sur des réformes qui sont nécessaires pour le pays, il faut prendre sa part de responsabilité, il faut être constructif, faut apporter des propositions. Il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Mais en gros, tout ce qui va dans le bon sens pour le pays, il faut y travailler. Il faut arrêter de dans une opposition systématique et personnelle pour des raisons personnelles comme le sont certains de mes collègues.