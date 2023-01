Réforme des retraites : la Cnil saisie après l'envoi massif d'un mail aux fonctionnaires

Le courriel a été envoyé ce jeudi sur les adresses privées de fonctionnaires par la Direction générale des finances publiques. Il s'agit d'une vidéo d'environ six minutes où Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, présente les mesures de la réforme des retraites. Plusieurs syndicats de la fonction publique, dont la CGT, FO et l'Unsa, ont dénoncé ce vendredi l'envoi de ce courriel sur la boîte mail privée de "l'ensemble" des agents publics en plein mouvement de contestation de la réforme des retraites. Ils évoquent une opération de propagande politique.

L'utilisation des données personnelles en question

La Cnil, Commission nationale de l'informatique et des libertés, a été destinataire de "plaintes". "Pour répondre aux questions qui lui sont posées et instruire les plaintes reçues, la CNIL s’est immédiatement rapprochée du ministère et l’a interrogé sur le ou les fichiers utilisés pour procéder à cette communication", explique dans son communiqué la commission ce vendredi. "Elle vérifiera si l’envoi du message a respecté les principes généraux de protection des données personnelles et les règles spécifiques fixées par l’acte juridique créant le ou les fichiers concernés. Elle devra notamment vérifier si l’envoi du message était conforme aux finalités du fichier qui a été utilisé". "À ce stade de l’instruction, la CNIL n’est donc pas encore en mesure de se prononcer sur la conformité de l’utilisation des données personnelles qui a été faite. Elle prendra position ultérieurement", termine-t-elle.