Réforme des retraites : la député LR de Corrèze Frédérique Meunier reçoit des menaces par centaines

Plusieurs élus ont subi des menaces ou des dégradations depuis plusieurs semaines, en lien avec la réforme des retraites. Dans la nuit du samedi 18 mars au dimanche 19 mars, la permanence d'Eric Ciotti, le président des Républicains, a été vandalisée à Nice. L'acte de vandalisme est intervenu le lendemain de la prise de position d'Eric Ciotti contre les motions de censure déposées par le Rassemblement national et par le groupe indépendant Liot.

400 à 500 menaces par jour

Frédérique Meunier, député LR de la circonscription de Brive en Corrèze, reçoit également énormément de menaces par message et par mail, et parle de "400 à 500 messages par jour et par nuit". Ces messages sont pour la plupart anonymes. "Je me demande d'où ils viennent, Comment tous ces gens peuvent envoyer des mails ? C'est trois textes identiques, mais de différents envoyeurs" explique la député.

"Sale conne, change de métier"

Elle lit l'un des messages qu'elle a reçus sur le réseau social Messenger à titre d'exemple : "Si tu ne vote pas la motion de censure, va au bout de ta démarche, et démissionne de ton mandat de député. Tu fais honte au gaullisme et au président Chirac". Les messages et vont même plus loin et l'insultent. "Sale conne, change de métier" lit-elle.

"C'est inquiétant quand même. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dès qu'on n'est pas du même avis de certaines personnes, ça bascule dans des insultes, dans de la violence. Moi, je respecte les gens, et ils doivent me respecter" conclut Frédérique Meunier.

Face à l'augmentation des violences contre les élus, le président Emmanuel Macron a assuré de "la mobilisation du gouvernement pour que tout soit mis en œuvre" afin de "protéger" les parlementaires menacés par des opposants à la réforme des retraites.