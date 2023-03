Réforme des retraites : la députée LR de Haute-Savoie Christelle Petex-Levet votera contre

Vote décisif aujourd'hui sur la réforme des retraites au Sénat et à l'Assemblée nationale. La majorité a besoin des voix des députés Les Républicains. Mais tous les députés LR ne voteront pas ce texte. C'est le cas de la députée LR de la 3ème circonscription de Haute-Savoie Christelle Petex-Levet.

Vous avez annoncé sur les réseaux sociaux que vous voterez cet après-midi contre la réforme des retraites à l'Assemblée. C'est une décision ferme et définitive ?

Oui, tout à fait. Je l'avais annoncé déjà dès le départ. J'avais certaines lignes rouges et pour moi dès le départ cette réforme était déjà complètement incompréhensible. En fonction des évolutions, je restais ouverte et objective, encore hier soir à la sortie de la Commission mixte paritaire. Mais j'estime que c'est que cette réforme est totalement incompréhensible et ne traite pas du tout du fond du problème.

Vous avez eu des coups de fil pour vous faire changer d'avis avec des promesses pour votre circonscription ?

Non, pas spécialement. J'ai eu des coups de fil pour pour échanger, pour avoir une idée du vote et de mon ressenti sur la réforme. Mais pas de promesse spécialement par rapport à tout ça.

Vous allez quand même rester dans la famille LR ?

Oui, bien sûr. Je pense que c'est une chance aussi. On peut paraître divisé de l'extérieur, avec des idées parfois différentes selon les sujets au sein des LR. Moi je vois ça vraiment comme une chance, une liberté de vote, contrairement à d'autres groupes politiques où les votes sont imposés et où on n'a pas les moyens de pouvoir refléter ce qu'on ressent, refléter les attentes des citoyens français et des habitants des circonscriptions.

Des amendements des sénateurs LR ont été adoptés : à partir de 43 annuités, ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans pourront partir. Pour les femmes aussi, elles vont bénéficier d'une surcote si elles ont les trimestres de maternité. Pour vous, ce n'est pas suffisant comme avancée ?

On annonce des grandes avancées sur les carrières longues, mais en réalité, il y a toujours des incongruités. On a toujours une différence de durée de cotisation entre ceux qui ont commené à travailler une année paire ou impaire. Comment expliquer ça ? Et puis le fait de maintenir cet âge légal [à 64 ans] fait que même si on a le nombre d'annuités, on doit aller jusqu'à cet âge légal. Donc pour moi, les avancées sur les carrières longues, elles ne sont pas du tout suffisantes et on fait vraiment de la com plus qu'autre chose.

Concernant les femmes, on ose annoncer des faveurs alors qu'en fait ce n'est même pas le minimum. On parle de surcote de 5 % alors que jusque là on avait une surcote de 10 % pour les mères de famille qui liquidaient leurs droits. On aurait dû aller plus loin. Et on ne parle pas dans cette réforme des questions autour du travail et de l'assistanat. Encore une fois, on ne fait que demander aux gens qui travaillent déjà de travailler encore plus.

Le chef de l'Etat a menacé l'Assemblée d'une dissolution si la réforme ne passe pas. Vous prenez le risque d'une nouvelle élection législative ?

Oui, je prends le risque. Nos choix ne doivent pas se faire en se demandant s'il y aura dissolution ou pas, si on risque de perdre une prochaine élection. On est élu pour faire bouger les choses, pour représenter les Français. On prend nos décisions et ensuite on verra ce qui se passe.

La Première ministre pourrait aussi engager la responsabilité du gouvernement pour éviter la gifle du vote contre à l'Assemblée. Si la réforme est adoptée avec le 49.3, selon vous, quelles seront les conséquences ?

Pour moi, c'est dramatique et je ne sais pas dans quel état sera le pays demain. C'est déjà très compliqué. On voit que cette réforme est traitée sans démocratie. Elle est traitée pour suivre un homme qui est en déconnexion totale avec ce qu'attend le peuple français. Je ne vois pas comment on ne peut pas avoir un vote. On a déjà pas eu de vote en première lecture, je ne vois pas comment on ne peut pas avoir un vote définitif.