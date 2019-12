Réforme des retraites, la députée Audrey Dufeu Schubert (LREM) invite les cheminots à "faire une trêve".

Loire-Atlantique, France

Alors que le secrétaire général de la CGT-Cheminots, Laurent Brun, annonçait hier qu'il n'y aura "pas de trêve pour Noël sauf si le gouvernement revient à la raison en retirant son projet", Audrey Dufeu Schubert, députée La République En Marche, de Loire-Atlantique, appelle quand même les cheminots "à faire une trêve". "Ça me parait évident", dit la députée, "on ne peut pas prendre en otage les français". Pour Audrey Dufeu Schubert, "les citoyens sont exaspérés. C'est un sujet qui risque d'enfermer les gens et ça n'est pas bon pour la suite".