Réforme des retraites : la députée iséroise Elodie Jacquier-Laforge plaide pour "une nouvelle méthode"

Et maintenant ? L'adoption de la réforme des retraites au Parlement est loin d'avoir signé la fin de la contestation . Et la tentation de la violence monte parmi les manifestants. "Il faut qu'on retrouve les voies du dialogue", plaide sur France Bleu Isère la députée Modem Elodie Jacquier Laforge, dont la permanence a été vandalisée hier soir.

ⓘ Publicité

"Je suis bien évidemment affectée par ce qui se passe, car la permanence est un lieu de travail et d'accueil. Sans mauvais jeu de mots, ma porte est toujours ouverte", assure Elodie Jacquier-Laforge. "Donc je regrette ces dégradations, j'ai prévu de porter plainte ce matin. Et j'appelle tous les auditeurs à l'apaisement".

Et maintenant, que faire pour sortir de la crise ?

"Comment on sort de cette situation, de cette violence ? Il faut qu'on retrouve les voies du dialogue", estime la vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui sera reçue ce soir à l'Elysée par Emmanuel Macron avec tous les parlementaires de la majorité pour préparer la suite.

"On ne peut pas fonctionner comme si on avait une majorité absolue. Je crois qu'effectivement il faut qu'on arrive à trouver une nouvelle méthode de travail pour fonctionner", plaide la députée de l'Isère. "On reprend la discussion avec les syndicats. On ne peut pas rester dans l'état où l'on se trouve aujourd'hui, parce que cette violence est inacceptable."