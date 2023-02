Réforme des retraites : la députée RN de la Gironde Edwige Diaz soutient la grève du 7 mars, pas les blocages

Le RN est favorable à l'appel à la grève annoncée à partir du 7 mars contre la réforme des retraites. "Parce que le gouvernement n'entend rien et ne veut pas soumettre ce texte à référendum comme l'a proposé le RN" explique Edwige Diaz députée RN élue sur le Blayais, la Haute-Gironde et le Coutradais. C'est "un mouvement populaire légitime" selon elle qui émet "une réserve sur les blocages" car "nous ne voudrions pas que les Français soient doublement pénalisés", alors que quatre syndicats de cheminots appellent désormais à durcir le mouvement et à prolonger la grève au-delà du 7 mars.

