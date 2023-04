Réforme des retraites : la gare d'Angoulême occupée ce jeudi matin

La gare d'Angoulême a été occupée ce jeudi matin par une cinquantaine de manifestants, opposés à la réforme des retraites. Installés sur les quais et sur les voies à partir de 6 heures du matin, ils ont perturbé la circulation des trains. Les TGV vers Paris et Bordeaux ont été détournés de la gare d'Angoulême. Sur une banderole, on pouvait lire : "Nos vies comptent plus que vos profits". Vers 9h30, ils ont quitté les lieux dans le calme, pour éviter que la quinzaine de policiers présents sur place n'emploient la force pour les déloger. Une grosse manifestation est prévue par l'intersyndicale à partir de 10h30 au départ du parvis de la gare d'Angoulême.

ⓘ Publicité