Réforme des retraites : la gare de Valence-ville envahie, le trafic suspendu pendant près d'une heure

Un groupe d'opposants à la réforme des retraites, cheminots CGT et enseignants de la FSU notamment, s'était donné rendez-vous sur le parvis de la gare de Valence-ville ce jeudi matin. Vers 9h15, les manifestants ont envahi les voies. La SNCF a donc stoppé le trafic des trains et, selon la communication du groupe, l'électricité a été coupée "par sécurité car des drapeaux se trouvaient très près des caténaires". De leur côté, des grévistes Enedis ont coupé le courant des panneaux d'affichage et de l'éclairage de la gare.

L'envahissement a été de courte durée, une vingtaine de minutes. L'électricité pour les voies a été rétablie. A 10h15, la SNCF affirme que le trafic a repris, avec donc du retard pour les TER de la matinée. En revanche, l'électricité reste coupée dans la gare.