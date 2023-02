Réforme des retraites : la mobilisation en baisse en Dordogne, entre 3400 et 4500 manifestants

La mobilisation est en baisse ce jeudi 16 février pour la cinquième journée de manifestation et de grève contre la réforme des retraites, examinée à l'Assemblée nationale. Comme partout en France, moins de monde a défilé à Périgueux, Bergerac et Sarlat.

Dans toute la Dordogne, on compte 4500 manifestants selon les syndicats, 3380 selon la police. Dans le détail, ils étaient entre 2000 et 3000 à Périgueux, entre 900 et 1000 à Bergerac, entre 430 et 600 à Sarlat.

Entre 2000 et 3000 manifestants à Périgueux

C'est beaucoup moins que le weekend dernier, quand entre 8.000 et 12.000 personnes avaient défilé en Dordogne, et loin du record du 31 janvier où entre 11.000 et 17.000 personnes avaient manifesté.

La mobilisation se déroule en pleines vacances d'hiver, et en semaine, alors que la mobilisation du samedi 11 janvier avait attiré de nombreux salariés ne voulant pas perdre du salaire avec un jour de grève.