Réforme des retraites : les motions de censure du groupe Liot et du RN déposées à l'Assemblée nationale

Les députés du groupe indépendant Liot ont annoncé vendredi le dépôt à l'Assemblée nationale d'une motion de censure du gouvernement "transpartisane", après le déclenchement par Elisabeth Borne de l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter sans vote la réforme des retraites . Le Rassemblement national a déposé sa propre motion de censure.

La motion portée par le groupe Liot rassemble 91 signataires de cinq groupes d'opposition : l'ensemble des groupes composant la Nupes (LFI, EELV, PS et PCF) l'a signée. Le gouvernement "s'acharne et ça va être une catastrophe, c'est la démocratie parlementaire qui est en jeu dans cette affaire. On ne peut pas nier que dans le pays il y a une majorité contre" ce texte et le recours au 49.9, a dénoncé dans l'émission Ma France, sur France Bleu, le député Liot de la Marne Charles de Courson, qui portera cette motion de censure.

Aucun député LR n'est signataire de cette motion de censure. "Je regrette que mes collègues de LR ne soient pas signataires, mais j'espère qu'ils seront nombreux à la voter", a déclaré le président du groupe Liot, Bertrand Pancher, devant la presse. Jeudi, Aurélien Pradié avait pourtant affirmé qu'il n'excluait pas de voter une motion de censure. "Chaque député reste totalement libre", a estimé le député du LR Lot.

Cette motion a-t-elle une chance d'être adoptée ?

Cette motion, comme celle que le groupe Rassemblement national compte déposer, devrait être examinée lundi, selon le secrétaire général du parti présidentiel Renaissance, Stéphane Séjourné. Pour être adoptée, une motion de censure doit être votée par 287 députés ou plus. Le gouvernement serait alors renversé.

Le petit groupe Libertés, Indépendants Outre-mer et Territoires (Liot), qui compte 20 députés de diverses tendances politiques, se retrouve au centre l'attention : plus qu'aucune autre jusqu'à présent, leur motion de censure a davantage de chances d'être votée par des députés de droite frondeurs, défavorables à la réforme des retraites, à l'instar d'Aurélien Pradié. "Je n'ai pas encore pris position" a indiqué dans l'émission Ma France sur France Bleu le député du Pas-de-Calais Pierre-Henri Dumont.

Les députés de la Nupes, qui ont d'ores et déjà annoncé refuser de voter la motion déposée par le groupe Rassemblement national, se sont donc ralliés à celle du groupe Liot. "Les députés des groupes parlementaires de la Nupes se sont engagés à utiliser tous les outils institutionnels à leur disposition", font-ils savoir dans un communiqué. "Nous devons opposer notre détermination" face "à la tentative de coup de force du gouvernement", affirment-ils. "Qui sème le chaos, récolte la censure !", a écrit la patronne des députés La France insoumise Mathilde Panot sur Twitter. "Voter la motion de censure, c’est voter contre la retraite à 64 ans et faire tomber le gouvernement", poursuit-elle.

Quant au RN, même s'il compte déposer sa propre motion, il devrait également voter celle du groupe Liot : "Nous voterons" cette motion "si c’est nécessaire", a indiqué le président du RN Jordan Bardella sur franceinfo ce vendredi.

Malgré ces ralliements, une motion de censure a peu de chances d'être adoptée, a estimé Hadrien Bect, journaliste au service politique de franceinfo ce vendredi matin : en plus des députés RN, Nupes et Liot, il faudrait aussi convaincre "27 députés LR sur 61", a-t-il calculé.