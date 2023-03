Réforme des retraites : la position de nos députés du Calvados et de l'Orne sur la motion de censure

Une journée décisive se profile à l'Assemblée Nationale ce lundi avec le débat sur les motions de censure, déposés par le groupe des députés LIOT, cosignée par les élus de la Nupes et une autre par le Rassemblement National. Une motion de censure après l'utilisation par Élisabeth Borne, jeudi dernier, de l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter sa réforme des retraites.

En revanche, du côté des Républicains, Eric Ciotti a affirmé que les députés de son parti ne voteraient "aucune" motion de censure, mais la division règne dans ses troupes puisque plusieurs députés réfléchissent à soutenir les oppositions. Pour espérer faire chuter l'exécutif, une motion doit recueillir la majorité absolue des voix de l'hémicycle, soit 287 voix.

Véronique Louwagie, députée (Les Républicains) de la deuxième circonscription de l'Orne - CONTRE

Le 49-3 n'était aucunement souhaitable. J'aurais effectivement préféré pouvoir me positionner sur le texte en lui-même, fruit d'un travail parlementaire, plutôt qu'à travers les motions de censure qui découlent de ce 49-3. Le point "positif" est que le Gouvernement a décidé de ne pas engager sa responsabilité sur son texte initial, comme il le pouvait, mais sur la version issue d'un compromis entre les deux Assemblées. J’ai précisé très rapidement que je ne m’associerai aucunement à signer ou voter une motion de censure qui ne présente pas un projet alternatif.

Christophe Blanchet, député (Modem) de la Côte Fleurie - CONTRE

Je ne voterai pas la motion de censure. Je regrette véritablement qu'on n'ait pas pu voter après nous avoir volé le débat. On nous a volé le vote et je regrette cela. J'aurais voté évidemment pour ce texte et évidemment argumenté dans le sens où j'ai obtenu des améliorations dans ce texte avec mon groupe MoDem et démocrate à l'Assemblée nationale, qui nous permettent de dire qu'aujourd'hui c'est un texte difficile pour nos compatriotes, mais nécessaire pour l'avenir. Aujourd'hui, avec le 49-3, le texte est adopté. Le seul moyen pour les oppositions de faire tomber ce texte, c'est si effectivement la motion de censure passe, moi, comme je suis pour le texte et je ne peux pas voter la motion de censure. Mais il va falloir que le pays se réunisse et se réconcilie. Et là, la marche est haute. Vu le contexte dans lequel nous sommes actuellement, je suis très inquiet aujourd'hui.

Jérémie Patrier-Leitus, député (Horizons) sur Lisieux – Falaise - CONTRE

Le vote sur la réforme des retraites est une chose, le vote de la mention de censure en est une autre. Je ne voterai pas la motion de censure, car faire tomber le gouvernement ne fera pas avancer le pays. En effet, il n’y a pas de majorité alternative. Est-ce que la France Insoumise et le Rassemblement national sont prêts à gouverner ensemble ? Non ! Il ne faut donc pas mentir aux Français en leur faisant croire qu’une autre majorité capable de gouverner le pays est possible. J’appelle pour ma part à l’apaisement et à la recherche de compromis entre les forces politiques pour répondre aux problèmes des Français et aux défis de notre pays.

Arthur Delaporte, député (Parti Socialiste) de Caen-Est - POUR

Je vote "pour" bien entendu. C'est l'un des derniers moyens de rejeter la réforme des retraites et aussi d'exprimer mon rejet de la méthode brutale du gouvernement qui a acté avec le 49.3 qu'il était minoritaire dans l'opinion et au parlement.

Chantal Jourdan, député (Parti Socialiste) de la première circonscription de l'Orne - POUR

Quand on est député du Parti socialiste, on peut encore y croire. Je pense que certains députés hésitent, des députés LR ont bien dit qu'ils ne voteraient pas la réforme des retraites si elle avait été soumise au vote et qui aujourd'hui, pour certains, disent voteront peut-être pour. On ne veut pas s'arrêter là. On a préparé un référendum d'initiative partagée, mais il y a aussi un recours au Conseil constitutionnel, également en cours. Et puis j'entends des réactions dans la rue, j'entends des réactions des citoyens et des citoyennes qui refusent absolument ce passage en force. Il faut qu'on fasse entendre raison au gouvernement.

Freddy Sertin, député (Renaissance) de la sixième circonscription du Calvados et suppléant d'Elisabeth Borne - CONTRE

Notre Première ministre à la confiance de l'ensemble des députés. L'ensemble de la majorité soutient la Première ministre et le gouvernement. Pour moi, il n'y a pas de sujet de démission ou de départ à l'heure actuelle. Encore une fois, la réforme des retraites est une réforme juste, équitable, qui porte des évolutions sociales relativement importantes. Je serai sur le terrain pour pouvoir justement mettre en avant cette réforme et communiquer dessus. Après cette réforme, nous avons de belles réformes sociétales à apporter, dont la réforme du travail, la réforme de l'emploi, avec un certain nombre d'amendements et de sujets que nous n'avons pas pu faire passer dans la réforme des retraites. On se dirige vers un nouvel élan et une nouvelle dynamique.

Fabrice Le Vigoureux, député (Renaissance) de Caen-Ouest et Bertrand Bouyx, député (Renaissance) du Bessin sont tous les deux de la majorité présidentielle. Leur vote se dirigera donc "contre" cette motion de censure. Idem pour Jérôme Nury, député (Les Républicains) de la troisième circonscription de l'Orne, qui ne croît pas à un retournement de situation dans son parti politique.