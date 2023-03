Réforme des retraites : "La prise de parole d'Emmanuel Macron est inutile", estime le maire LR d'Evreux

Elisabeth Borne a donc frôlé la censure lundi : les deux motions de censure, dont l'une déposée par le groupe LIOT ont été rejetées à l'Assemblée nationale. Toutefois, à neuf voix près, le gouvernement aurait pu tomber. En attendant, la réforme des retraites est adoptée et les mobilisations se poursuivent. Emmanuel Macron prendra la parole mercred i dans les JT de France 2 et TF1.

Une prise de parole d'Emmanuel Macron "totalement inutile", juge Guy Lefrand, le président de la fédération Les Républicains dans l'Eure et maire d'Evreux. "Ca ne changera rien. Je crois que malheureusement aujourd'hui, Emmanuel Macron va devenir ce que autrefois, dans l'histoire de France, on appelait un roi fainéant. Il ne veut plus rien faire, il ne va plus présider. Il aura un gouvernement qui ne gouvernera plus", explique l'invité de France Bleu Normandie ce lundi.

Guy Lefrand estime que le chef de l'Etat va "garder Elisabeth Borne pour montrer que c'est lui le maître des horloges, comme il aimait à l'expliquer. Je crois qu'il faut aujourd'hui tout changer. L'objectif de cette motion de censure que probablement, si j'avais été député, j'aurais voté, c'était de changer totalement de paradigme. Il faut changer la façon de penser, il faut changer la façon de gouverner. Il faut sortir tous ces technocrates qui ont pris le pouvoir aujourd'hui à Paris et remettre enfin du politique."

Sur la motion de censure du groupe LIOT

Le patron de la fédération des Républicains dans l'Eure l'assume, il "n'aurait pas voté cette réforme des retraites parce que le processus démocratique a été tellement bafoué, parce qu'il y a eu tous ces mensonges répétés des ministres. Je comprends qu'il y ait des débats au sein des LR. Moi qui suis un peu ancien en politique, je me souviens de Séguin, je me souviens de Pasqua. Il n'avait pas du tout les mêmes opinions que la direction du parti, la direction du RPR à l'époque. Est-ce que pour autant il était vilipendé ? s'interroge Guy Lefrand.

Guy Lefrand estime qu'Emmanuel Macron "a les cartes en main, il peut changer complètement les choses. Il a un tel ego et une telle opinion de lui-même qu'il faut remettre en cause quoi qu'il fasse, qu'il ne soit plus otage de la grande finance internationale, mais au contraire qu'il reprenne notre destin en main."

"Il faut changer la manière de gouverner, il faut bien plus qu'un remaniement. Il faut changer complètement les ministres qui aujourd'hui sont pour la plupart totalement inexistants", conclut Guy Lefrand.

