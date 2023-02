Réforme des retraites : la sénatrice UDI de Vendée Annick Billon compte "améliorer le texte pour le voter"

Après l'Assemblée nationale, c'est le Sénat qui s'empare de la réforme des retraites, d'abord en commission puis dans quelques jours en séance publique. Sur France Bleu Loire Océan ce mardi*,* la sénatrice UDI de Vendée Annick Billon espère un débat plus apaisé : "Bien entendu, les débats vont être sur le fond et ne donneront pas le spectacle que nous avons eu ces derniers jours à l'Assemblée nationale avec ces comportements déplacés d'un certain nombre de députés."

Sur le fond, la sénatrice vendéenne rappelle que la majorité de droite et du centre au Sénat soutient les grandes lignes du texte : "On a une volonté, c'est d'amender le texte, de l'améliorer, de le changer à la marge. Il y a eu des négociations entre la majorité sénatoriale de droite et le gouvernement pour faire bouger le curseur, dans un débat serein, un débat de fond pour améliorer le texte et au final le voter."

Pour la parlementaire UDI, "la réforme est nécessaire, ça fait quatre années que la majorité sénatoriale de droite vote régulièrement, dans le cadre des lois de finances de la sécurité sociale, des amendements pour porter l'âge légal de départ à 64 ans, donc nous sommes prêts à voter ce texte."

"Nous devons trouver des solutions pour la pénibilité, les carrières longues, mais la réforme est nécessaire"

Est-ce à dire que les sénateurs n'entendent pas la colère de la rue ? les grèves ? les manifestations ? "Si bien sûr, on entend la colère, notamment celle des femmes avec ces retraites très petites, mais je vous dis que nous avons la volonté d'aller au bout du texte, de l'amender, de l'améliorer. Il y a des aménagements nécessaires, j'entends les oppositions dans la rue, nous devons prendre en compte ce que nous demandent les gens qui manifestent. Oui, nous devons trouver des solutions pour la pénibilité, les carrières longues, on y travaille, mais la réforme est nécessaire, il faut la mener."

Annick Billon porte trois amendements, sur des sujets comme les pensions des parents violents sur leurs enfants, ou encore le non-versement des pensions alimentaires : "On ne peut pas continuer de laisser des parents bénéficier de majorations liées aux enfants lorsqu'on a connaissance de violences sur leurs enfants", explique l'élue vendéenne. Quant aux pensions alimentaires non versées, "il n'y a pas de raison de bénéficier de bonifications alors qu'on n'a pas versé les pensions qu'on devait verser pour l'éducation de ses propres enfants."