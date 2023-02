Réforme des retraites : "La vraie violence c'est celle du gouvernement", réagit la députée insoumise du Tarn

Les débats à l'Assemblée nationale sont enflammés depuis une semaine. Le député LFI des Hauts-de-Seine Aurélien Saintoul a accusé le ministre du Travail d'être un "assassin" lundi soir, il s'est ensuite excusé mais a quand même écopé d'un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, ce qui entraîne le retrait d'un quart de son indemnité parlementaire pendant un mois. Karen Erodi, députée insoumise du Tarn était notre invitée ce mercredi sur France bleu Occitanie.

France Bleu Occitanie : Après plusieurs dérapages, les députés vont-ils trop loin ?

Karen Erodi : La vraie violence quand même, c'est la violence du gouvernement, les salariés pauvres qui meurent avant 60 ans. La violence, c'est cinq personnes qui possèdent autant que 21 millions de personnes, alors que 8 millions de Français n'arrivent pas à finir leurs fins de mois et à se nourrir. La violence, c'est aussi de refuser les repas à un euro pour les étudiants qui font la queue au Secours populaire pour manger. La violence, c'est les mutilés des gilets jaunes. Alors oui, mon collègue a dérapé, il s'est excusé. Rares sont les politiques qui s'excusent, il faut le noter. Jean-Louis Debré (ancien président de l'Assemblée de 2002 à 2007), qui n'est quand même pas un Insoumis, s'est exprimé dans Libération (le 9 février dernier) et se moque de ces critiques. Il dit que c'est de l'hypocrisie de la part de ceux qui se plaignent. C'est l'histoire de l'Assemblée nationale. On n'est pas là non plus pour faire plaisir au gouvernement.

Certains vous reprochent d'électriser le débat. Votre parti a déposé des milliers d'amendements, stratégie pour retarder les débats et l'examen des différents articles.

Il y a des élus qui travaillent, et d'autres non. Par exemple, le Rassemblement national en commission n'a même pas proposé un amendement par député pour essayer d'améliorer ce texte qui est une casse sociale. Ils n'ont même pas proposé plus d'amendements que la majorité, c'est peu dire. Après, c'est toujours la macronie qui décide de passer par un cavalier social : un projet de loi financement rectificative de la Sécurité sociale. C'est un 49.3 déguisé parce qu'ils ne veulent pas encore assumer d'être contre le peuple et contre le débat. Ils utilisent le 47.1 qui contraint les débats justement à 50 jours. On leur a demandé d'ouvrir des jours supplémentaires ce week-end, ils n'ont pas voulu.

Laurent Berger, le patron de la CFDT, qui sera à Albi demain à vos côtés pour la manifestation contre la réforme des retraites, lui juge que cette obstruction c'est une "connerie". Ce n'est pas seulement l'exécutif.

Comme les leaders syndicaux le disent très bien, eux utilisent la grève et manifestent, nous dans l'hémicycle on estime que de toute façon cette réforme des retraites est inutile, injustifiée et imposée. 93% des actifs n'en veulent pas, 80% des Français ne la veulent pas, on fera tout pour que ça ne passe pas.

Ce mardi soir, premier revers de taille pour le gouvernement : les députés ont rejeté l'article deux créant un index senior des retraites dans les entreprises. Comment vous percevez ce premier rejet ?

C'est une grosse défaite pour la majorité. Cet index est seulement une déclaration que devraient faire les entreprises sans obligation d'embauche, sans obligation de maintien des seniors et sans contrainte financière. Passer deux ou trois jours sur cet index, c'est indécent. Personne n'a retiré d'amendements, ni la macronie, ni l'extrême droite. Au contraire, ils ont déposé des scrutins publics pour perdre du temps, donc tout ça n'est que cinéma.