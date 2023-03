Réforme des retraites : le député béarnais David Habib a voté la motion de censure transpartisane

"Je fais partie de ceux qui n'ont pas obtenu une majorité à neuf voix près", résume David Habib à France Bleu Béarn Bigorre après le rejet de la motion de censure LIOT examinée ce lundi à l'Assemblée Nationale. "Je ne voulais pas voter une motion qui émanait de LFI ou du RN qui selon moi participent de la difficulté du pays et de la difficulté démocratique, poursuit le député du bassin de Lacq, là il s'agissait d'une motion différente, celle du groupe LIOT, et donc étant moi-même opposé au texte, je n'avais plus de raison de ne pas voter la censure".

ⓘ Publicité

loading

David Habib en appelle à Emmanuel Macron pour retirer le texte

David Habib justifie surtout ce vote par les consultations menées dans sa circonscription ces derniers jours : "depuis vendredi j'ai multiplié les contacts, les réunions et les rendez-vous avec des syndicalistes, des jeunes et des moins jeunes et des élus, tous me disaient : « il faut voter la censure, on ne peut pas passer de 62 ans à 64 ans de manière aussi brutale ». Je devais tenir compte de tout ça, on ne peut pas reprocher au Gouvernement de ne pas entendre et soi-même ne pas entendre les citoyens de sa propre circonscription".

Pour autant, David Habib estime nécessaire une réforme des retraites, lui-même est favorable à un système de retraites à points. Concernant l'avenir de la réforme : "la balle est dans le camp du président, je lui demande de se hisser à la hauteur de sa fonction et du moment, et, comme un Sage, de prendre la décision de retirer le texte. C'est un préalable pour pouvoir travailler dans un autre état d'esprit".