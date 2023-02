Réforme des retraites : le député de la Gironde Frédéric Zgainski appelle à "trouver des compromis" au Sénat

Jeune député de la Gironde, puisqu'il a remplacé Bérangère Couillard quand elle a été nommée au gouvernement en juillet dernier, Frédéric Zgainski (MoDem) a vécu deux semaines "très intenses" lors des débats sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Le député a trouvé "dommage et déplorable que l'on n'ait pas pu avancer et aller au-delà de l'article 2", après la fin des débats, contraints par le calendrier, vendredi 17 février . Un calendrier qui est une conséquence du choix du gouvernement de passer par ce texte dans le budget rectificatif de la Sécurité sociale.

ⓘ Publicité

Un choix défendu par Frédéric Zgainski, qui rappelle que "le nombre d'heures - plus de 70 - est nettement supérieur au temps consacré aux deux dernières lois Woerth et Touraine sur les retraites". Lui remet la faute sur les quelques 20 000 amendements qui avaient été déposés au départ, notamment par la Nupes. "Je pense que s'il y avait eu une semaine supplémentaire, la stratégie d'obstruction permanente et de dénigrement de notre Assemblée des oppositions, en l'occurrence La France insoumise, aurait été la même", estime-t-il.

Au Sénat, où il n'y a "pas d'extrêmes", l'espoir d'un débat "plus apaisé"

Frédéric Zgainski appelle désormais à "trouver des compromis pour arriver à un texte équilibré" au Sénat, où le texte arrive le 2 mars. Le député girondin pense que ses homologues sénateurs pourront débattre de manière "plus apaisée" parce qu'au Sénat il n'y a "pas d'extrêmes, ni de gauche, ni de droite."

Revoir l'interview de Frédéric Zgainski

loading