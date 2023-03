Réforme des retraites : le député Renaissance de Vaucluse Jean-François Lovisolo est prêt à voter pour

Jean-François Lovisolo s'apprête à voter pour la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Le texte arrive ce mercredi en commission mixte paritaire puis, si les députés et sénateurs trouvent un accord, il sera validé par un vote des sénateurs puis des députés jeudi . Le député Renaissance de Vaucluse sera présent dans l'hémicycle et se dit prêt à voter pour.

"Si le texte voté en commission mixte paritaire tient des carrières longues, de la situation des femmes et de la question de la pénibilité, bien évidemment je voterai cette réforme des retraites", assure-t-il. Et l'ancien socialiste assume de se prononcer en faveur d'une réforme toujours très impopulaire, notamment à gauche. "Personne ne fait une telle réforme par plaisir. La population est contre, mais on ne s'attendait pas à un raz-de-marée de satisfaction en demandant aux gens de travailler deux ans de plus. C'est la question de la pérennité du système de retraites par répartition."

Jean-François Lovisolo regrette que le débat n'ait pas pu avoir lieu entre les députés et dénonce la posture des opposants à la réforme. "Les gens ne souhaitent pas le débat. Ils souhaitent manifester, que ce soit la rue qui gouvernement, estime-t-il. Je ne dis pas que c'est parfait, je reconnais qu'il y a eu des erreurs de communication, que la réforme a mal été présentée, mal expliquée. Il faut faire preuve de pédagogie mais c'est difficile car il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre."