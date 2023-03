Réforme des retraites : "Le dialogue social est insuffisant sur ce projet" estime Nathalie Goulet

Plus vite que prévu et contre toute attente, le projet de loi sur la réforme des retraites a été adopté au Sénat samedi soir, avec 24 heures d'avance sur le calendrier prévu. Par 195 voix pour, 112 contre et dans ses voix contre, il y a celle de Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne.

ⓘ Publicité

"J'avais déjà annoncé que je n'étais pas très favorable. Les débats ne m'ont pas convaincue". Nathalie Goulet a vécu comme ses collègues du Palais du Luxembourg un véritable marathon parlementaire. "On a eu plus d'une centaine d'heures de débats et 28 900 amendements. Je crois que le débat a malgré tout eu lieu."

Nathalie Goulet a voté par erreur pour l'article 7, erreur rectifiée

Nathalie Goulet a toutefois vécu une mésaventure concernant l'article 7, relatif à la hausse de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans.

Elle avait donné procuration pour voter contre, mais le vote électronique a fait le contraire. "C'est une erreur technique. Quand on n'est pas en séance, on peut donner des instructions de vote. Et donc le responsable du groupe inscrit nos votes sur une petite carte électronique. On a eu tellement de scrutins pendant le débat, qu'une erreur dans la prise en compte de la consigne de vote a pu arriver". L'erreur a été rectifiée.

Le recours à l'article 44-3 pour faire voter le texte : "le gouvernement a eu peur que le texte ne passe pas dans les temps"

Le gouvernement a eu recours à l'article 44-3 pour faire passer ce texte. C'est l'article dit du vote bloqué qui permet d'accélérer la procédure. Le recours à cet article a fait polémique, l'opposition de gauche au Sénat a dénoncé un coup de force et un aveu de faiblesse. Un point de vue que ne partage pas forcément Nathalie Goulet.

"Vendredi matin, les choses sont devenues vraiment très compliquées. La commission des affaires sociales a réécrit l'article 7, donc tous les amendements de cet article sont tombés et dans la nuit, l'opposition sénatoriale a déposé 5800 amendements sur le nouvel article. C'est-à-dire que quand on s'est réveillé et c'était une espèce de "tonneau des Danaïdes". Et je pense que vendredi matin, il y a eu un léger incident de séance et je pense que le gouvernement, à ce moment-là, a eu peur que le Sénat n'arrive pas à voter un texte et donc a décidé ce qu'on appelle le vote unique", Les amendements n'ont pas été discutés un par un, mais adopté selon un vote unique.

"Ce texte particulièrement clivant aurait nécessité beaucoup plus de dialogue social"

Emmanuel Macron a refusé de recevoir les syndicats. Il leur a écrit un courrier. Le président de la République aurait-il dû les recevoir ? La sénatrice de l'Orne estime que oui.

"Il aurait déjà dû les recevoir bien avant. Je pense que tout ce qui concerne la préparation de ce texte a été manifestement insuffisante. C'est un texte très clivant. Un haut commissaire avait été nommé pour préparer la réforme des retraites. On n'a pas eu la communication de l'avis du Conseil d'État sur ce texte et on ne sait pas pourquoi. On a eu quand même de nombreux "irritants" sur le texte. Et même si chacun peut comprendre qu'on ait besoin d'une réforme pour des questions financières, les modalités de cette réforme peuvent être discutées. On a beaucoup de fraude sociale et beaucoup de fraude fiscale. C'est une question de financement. On pourrait donc imaginer d'autres types de financement. C'est un texte particulièrement clivant qui aurait nécessité beaucoup plus de dialogue social."

Le projet de réforme des retraites s'apprête désormais à vivre une semaine décisive. Il sera présenté mercredi à la commission mixte paritaire composée de sept députés et sept sénateurs qui vont tenter de tomber d'accord sur ce texte, les deux chambres ne l'ayant pas voté dans les mêmes termes. Le texte sera soumis au vote jeudi, avec la possibilité si le gouvernement ne trouve pas de majorité, qu'il soit adopté sans vote avec l'article 49-3.