Réforme des retraites : le gouvernement a recours à la procédure du "vote bloqué" au Sénat

Coup de théâtre au Sénat ! Pour contrer l'"opposition méthodique" de la gauche à la réforme des retraites, le ministre du Travail Olivier Dussopt a dégainé ce vendredi l'arme constitutionnelle du vote bloqué devant les sénateurs, qui vont devoir se prononcer par un seul vote sur l'ensemble du projet de loi alors que les débats devaient se poursuivre jusqu'à dimanche.

ⓘ Publicité

"En application de l’article 44, alinéa 3 de la Constitution et de l’article 42 alinéa 9 du règlement du Sénat, le gouvernement demande à votre assemblée de se prononcer par un vote unique sur l’ensemble du texte et sur plusieurs amendements retenus par l'exécutif sur les articles 9 à 20," de la réforme, a déclaré Olivier Dussopt. "Aveu de faiblesse", "coup de force" : la gauche s'est aussitôt élevée contre ce recours dénonçant une sorte de "49.3 sénatorial".

"Nous avons eu ensemble 74 heures de débats" depuis le 2 février et "à chaque article, malgré des discussions de fond, l'obstruction est devenue un choix méthodique", a dénoncé Olivier Dussopt, plaidant pour "la clarté des débats".

Qu'est-ce que le "vote bloqué" ?

Régi par l’article 44.3 de la Constitution, cet outil est expéditif à plus d’un titre. Il permet, sur demande du gouvernement, que "l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement".

Au lieu de voter la loi article par article et de voter chaque amendement, le Sénat est alors obligé de voter en bloc le texte (ou une partie de celui-ci si le gouvernement préfère), et donc de l’approuver ou de le rejeter. Chacun des quelque 1.000 amendements restants pourra cependant être défendu, a précisé la présidente de séance Nathalie Delattre. Les échanges vont donc encore durer.

Cette procédure a été utilisée à trois reprises dans l'histoire de la Ve République, dont deux fois pour faire voter une réforme des retraites. En 2010, le Premier ministre François Fillon l'avait déclenché. En 2013, c'est au tour du gouvernement socialiste d'y avoir recours pour faire passer la réforme Touraine. Enfin en 2021, le gouvernement Castex avait aussi eu recours au 44.3 pour bloquer le vote sur la déconjugalisation de l'Allocation Adulte Handicapé.

La gauche vent debout

"La messe est dite", a pris acte le sénateur socialiste Patrick Kanner après l'annonce du vote bloqué par le ministre du Travail. "Les masques tombent. Le gouvernement fait son coup de force parlementaire. Après avoir contourné l’Assemblée nationale, le gouvernement bâillonne le Sénat en déclenchant le vote bloqué via l’article 44.3 de la constitution", a réagi le sénateur socialiste sur Twitter. C'est "un passage en force" et un "déni de démocratie", a aboné ce vendredi la fédération nationale des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) dans un communiqué.

"Sur tous les amendements que vous avez retenus qui ne viennent pas de l'opposition, nous ne pouvons pas nous exprimer", a également dénoncé la sénatrice socialiste Laurence Rossignol. "C'est honteux", a ajouté le chef de file des sénateurs écologistes Guillaume Gontard. "Nous continuerons à défendre nos arguments jusqu'au bout" et "nous ne lâcherons pas jusqu'au retrait" de la réforme, a pour sa part lancé le communiste Fabien Gay qui a dénoncé un "49.3 sénatorial".

"Vote bloqué imposé au Sénat. Seuls les nigauds de LR pouvaient croire au dialogue avec Macron. Retailleau domestiqué. À l'Assemblée, Ciotti peut aller acheter sa laisse", a réagi quelques minutes plus tard Jean-Luc Mélenchon sur son compte Twitter.