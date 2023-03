Réforme des retraites : "Le gouvernement est extrêmement fragilisé" pour Sébastien Vincini

Sébastien Vincini, le président socialiste du Département de la Haute-Garonne était l’invité spécial de France Bleu Occitanie ce lundi matin entre 7h45 et 8h20. L’occasion d’évoquer avec lui de nombreux sujets : la gestion de l'eau avec la sécheresse (c'est une prérogative du Conseil départemental), la saison de ski en Haute-Garonne, la mixité sociale dans les collèges.

"Si j'étais député, je voterais la motion de censure"

Mais l’actualité de ce lundi est dominée par la réforme des retraites et les motions de censure votées ce lundi après-midi à l’Assemblée nationale, un sujet sur lequel Sébastien Vincini s’est exprimé.

Sébastien Vincini, que feriez-vous cet après-midi si vous étiez député ?

Si j'étais député, je voterais la motion de censure puisque c'est la seule solution qui est offerte aux parlementaires pour pouvoir s'opposer au projet de réforme des retraites suite au 49.3 de jeudi dernier, porté par la Première ministre Elisabeth Borne.

Pourtant, cette motion n'a pas beaucoup de chance d'aboutir ?

Oui, malheureusement. Il y a une majorité de députés qui vont probablement voter contre. Les députés de droite risquent de s'abstenir. Donc il est fort probable qu'il n'y ait pas de majorité. Mais ça sera très serré et de toute façon, ce sera un avertissement pour le président de la République.

Dans ce contexte, est-ce qu'il faut changer de gouvernement ?

Quand on arrive à utiliser un 49.3 sur un projet de réforme qui impacte autant les Français, c'est un aveu de faiblesse. Ce n’est pas la première fois. Mais face à une telle opposition dans l’opinion publique - l'ensemble des organisations syndicales opposées, des centaines de milliers de manifestants, huit manifestations organisées par les organisations syndicales, 75 % de nos concitoyens y sont opposés – aujourd'hui, c'est un véritable pied de nez à la démocratie parlementaire. Le débat a été écourté même par 73h de débats. Quand ce type de projet de réforme, en principe, c'est 130 ou 140 heures de débat. Et puis la démocratie sociale a pris un coup également puisque aucune organisation syndicale n'est favorable à ce projet. Malheureusement, le gouvernement aujourd'hui est extrêmement fragilisé.

Faut-il qu'Emmanuel Macron dissolve l'Assemblée nationale ?

Je ne sais pas s'il faut qu'il aille jusque-là. Mais je dirais qu'on est passé dans l'inconnu et dans une véritable instabilité institutionnelle. C’est à Emmanuel Macron d’aller chercher un compromis. Cet après-midi, les députés de la gauche vont déposer un projet de référendum d'initiative partagée auprès du Conseil constitutionnel : à Emmanuel Macron, d'aller chercher la porte de sortie.

Vous êtes l'un des artisans de la Nupes avec Olivier Faure en tant que cadre du PS. Quand vous voyez la façon dont la PS se comporte à l'Assemblée, est-ce que vous avez des regrets ?

Certains députés ont eu des comportements qui ne sont pas dignes du débat républicain, mais c'est l'exception. Aujourd'hui, si on en arrive à cette situation, c'est d'abord la faute du gouvernement. C'est lui qui a écourté le débat. Il n'y a même pas eu de débat en soirée, alors que d'habitude, les députés avaient une certaine habitude à pouvoir débattre jusqu'à tard dans la nuit. Moi, je regarde ce qu'ont fait mes amis députés socialistes au cœur de la Nupes. Sans Jérôme Guedj, on n'aurait pas découvert que la retraite minimale à 1 200 € qui était vendue comme un acte fort de cette réforme qui allait seulement concerner entre 10.000 et 20.000 futurs retraités. Là, le travail parlementaire a été à la hauteur des enjeux.

Sébastien Vincini a aussi évoqué ses relations avec la présidente socialiste de la région Occitanie, Carole Delga, qui était contre l’alliance avec la Nupes. Des relations qui se portent bien selon Sébastien Vincini : "Depuis le début de ma présidence il y a trois mois, nos équipes travaillent ensemble. Je crois beaucoup au cumul des forces sur un certain nombre d'enjeux la question de l'eau, la question des mobilités. Il était temps qu'on travaille ensemble : je l'ai dit dès mon élection, le département se mobilisera aux côtés de la région sur ces enjeux. Les enjeux politiques, il y en a toujours. Mais sur le quotidien de nos concitoyens sur lequel il faut qu'on fasse preuve d'intelligence collective."

Retrouvez la première partie de l’interview vidéo de Sebastien Vincini :

Sécheresse, stations de ski, mixité dans les collèges

Sébastien Vincini a aussi évoqué la gestion de l'eau avec la sécheresse hivernale. Le mois de février a été le plus sec depuis 1959. Est ce qu'il faut s'attendre à des restrictions pour irriguer, ou peut-être même pour certaines de nos activités avant l'été : " le Département n'a pas de compétence légale en matière de gestion de l'eau. Mais ça fait partie de nos préoccupations. Cela fait plusieurs années que nous essayons d'améliorer la gestion des ressources existantes, d’optimiser ce qui est disponible, de faire des économies et de réfléchir aussi à la création de ressources nouvelles. On doit s'adapter, on doit aller vers de la sobriété. Comme pour la consommation énergétique, on va devoir faire des économies."

Sébastien Vincini a également dressé le bilan de la saison des trois stations de ski gérées par le département et de la mixité sociale mise en place dans certains collèges du département. Retrouvez la deuxième partie de son interview en vidéo ici.

