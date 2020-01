Réforme des retraites : " Le gouvernement joue un jeu dangereux" selon Aurélien Pradié

Lot, France

Aurélien Pradié ne mâche pas ses mots ce vendredi matin sur France Info. Le député Les Républicains du Lot dénonce l'attitude du gouvernement au 30e jour de grève contre la réforme des retraites.

"J'ai été frappé de voir que le président de la République lui-même n'avait pas eu un mot pour celles et ceux qui paient les pots cassés" — Aurélien Pradié

Le secrétaire général des Républicains dénonce une stratégie qui consiste à _"_dresser une catégorie de français contre une autre catégorie de français , c'est un jeu absolument dangereux qu'est en train de jouer le gouvernement [...] et j'ai été frappé de voir que le président de la République lui-même n'avait pas eu un mot pour celles et ceux qui paient les pots cassés de cette stratégie du pourrissement et du bras de fer".

Les Républicains feront des annonces en début de semaine

Aurélien Pradié annonce que son parti fera des annonces sur la réforme en début de semaine prochaine : " Les Républicains dans une prise de parole collective, avec les représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, nous nous exprimerons pour proposer des dispositions autour de la pénibilité parce que la pénibilité doit être au cœur du dispositif des retraites pour l'avenir".