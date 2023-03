Réforme des retraites : le mea culpa de la sénatrice de la Mayenne Elisabeth Doineau

Le mea culpa d'Elisabeth Doineau. Ses déclarations sur France Bleu Mayenne sur le régime de retraites des sénateurs ont provoqué un tollé mercredi 15 mars alors que la réforme des retraites du gouvernement, avec le recul de l'âge légal à 64 ans, était validée par la commission mixte paritaire qui réunit des parlementaires des deux chambres. Elisabeth Doineau, favorable au projet, en faisait partie.

ⓘ Publicité

Si l'élue, depuis 2014 au Sénat, partait aujourd'hui à la retraite, elle toucherait plus de 3.500 euros de retraite par mois : "J'ai eu une carrière hachée, je me suis engagée dans le mouvement associatif et en tant qu'élue locale, au début. Je ne cours pas derrière ça et cette polémique, je trouve ça un peu facile, parce qu'un engagement d'élu, croyez-moi, ça prend du temps, on n'est pas aux 35 heures !", s'était justifiée Elisabeth Doineau dans la matinale de France Bleu Mayenne.

Une déclaration jugée méprisante et insultante pour le monde du travail par les opposants à la réforme. Mercredi soir, sur le réseau Twitter, Elisabeth Doineau a présenté ses excuses, avouant "avoir tenu des propos maladroits et inappropriés".