Réforme des retraites : le recours au 49.3 est-il inévitable ?

Le gouvernement trouvera-t-il une majorité au Parlement d'ici le vote de la réforme des retraites ? Alors que le texte vient d'être voté au Sénat, une semaine décisive attend le projet de loi, avec d'abord des discussions en commission mixte paritaire puis un vote final dans les deux chambres du Parlement. Si la ratification du Sénat ne fait guère de doute, le gouvernement fait les comptes à l'Assemblée nationale et tente de convaincre les indécis, tant chez les LR que dans ses propres rangs, dans l'espoir d'éviter un très impopulaire recours à l'article 49.3 de la Constitution sur un texte aussi important.

Le projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité Sociale, qui comprend la réforme des retraites, a été voté au Sénat samedi tard dans la soirée , par 195 voix contre 112, au terme d'une nouvelle journée de mobilisation . Il revient désormais à une commission mixte paritaire réunissant sept députés et sept sénateurs d'essayer - sans doute mercredi - de parvenir à un compromis sur une version commune du projet de loi et, si tel est le cas, celui-ci pourrait être soumis au vote définitif du Sénat et de l'Assemblée nationale jeudi. Or le groupe Les Républicains au palais Bourbon est très divisé sur la question, les frondeurs, parmi lesquels le député Aurélien Pradié, jouant les trouble-fête, et des désaccords sont même apparus dans le camp présidentiel, avec notamment le rejet du texte par la députée Renaissance et ex-ministre Barbara Pompili. L'entente n'est pas non plus au beau fixe avec les autres groupes de la majorité, MoDem et Horizons.

L'exécutif fait les comptes

Le gouvernement a sorti sa calculette et le scrutin s'annonce serré : à ce stade, entre 30 et 35 députés LR envisagent de voter le texte, une quinzaine de s'y opposer et environ une dizaine de s'abstenir, selon une source interne. Selon les derniers pointages de l'AFP, une petite dizaine de députés des trois groupes majoritaires pourrait aussi opter pour l'abstention. Les arguments contre le recours au 49.3 sont "très forts", a jugé François Bayrou ce dimanche sur RTL, même s'il reconnaît "peu de marges" pour réunir une majorité de députés. Au final, "cela peut se jouer à deux-trois voix, dans un sens ou un autre", glisse un parlementaire.

"Il existe une majorité au Parlement" pour voter la réforme, veut malgré tout croire Elisabeth Borne, qui a réunit ce dimanche en fin d'après-midi les principaux ministres concernés par la réforme pour préparer les "prochaines étapes afin de mener au bout le processus démocratique jusqu'au vote du texte", selon Matignon. "On ne se met pas du tout dans l'optique du 49.3", assure l'entourage de la Première ministre. Le patron du parti présidentiel Renaissance, Stéphane Séjourné, n'est pas non plus favorable au 49.3, et considère dans le JDD que la réforme "peut et doit avoir une majorité" , appelant "en responsabilité" les Républicains à la voter. Obtenir suffisamment de voix des LR permettrait d'éviter le recours à cet outil constitutionnel perçu comme autoritaire, qui permet certes l'adoption d'un texte sans vote mais expose l'exécutif à une motion de censure. Mais "si, au bout du compte, il y a un souci" le gouvernement "devra l'utiliser", a conseillé le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau sur Europe 1.

Une motion de censure en embuscade

S'exprimant sur le plateau de BFTMTV, le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner, a assuré qu'en cas de 49.3 à l'Assemblée, "la gauche déposera une motion de censure", même si "il n'y aura pas de motion partagée avec le Rassemblement nationale", a prévenu le socialiste, critiquant l'"impasse par obstination" dans laquelle l'exécutif s'est engagé. Selon lui "il n'y a pas de bonne solution pour le gouvernement car c'est une mauvaise réforme".

Jordan Bardella, président du RN, est lui aussi convaincu que si le gouvernement active le 49-3, "alors, il faudra une motion de censure". À l'inverse du PS, la souhaite "la plus consensuelle possible" et commune à "toutes les oppositions". "Je pense que c'est dans l'intérêt de tous les Français que les oppositions peut-être se mettent d'accord pour déposer une motion qui fasse tomber le gouvernement, si le choix du 49.3 est fait", a-t-il dit au micro de France Inter, franceinfo et Le Monde.

Le 49.3 pourrait enflammer la rue

Motion de censure ou pas, un recours au 49.3 présente un autre risque pour l'exécutif : mobiliser les Français dans la rue, alors qu'une nouvelle journée de manifestation est annoncée pour le mercredi 15 mars. Compte tenu du niveau "inédit" des manifestations contre la réforme , utiliser cet outil constitutionnel "serait une forme de vice démocratique", a dénoncé le patron de la CFDT Laurent Berger. "On ne peut pas avoir une telle mobilisation, une telle opinion contre cette réforme, une procédure parlementaire escamotée et avoir un vice démocratique de cette réforme par un recours au 49.3. Je pense que ce serait extrêmement dangereux dans le ressentiment que cela pourrait créer", a-t-il déclaré ce dimanche sur BFMTV.

"Le 49.3 est légal", a reconnu le secrétaire général du syndicat, "mais n'a pas pleine légitimité dans le contexte" a-t-il ajouté. Le président Emmanuel Macron "n'a pas pris conscience de la crise démocratique qu'on est en train de traverser et l'épisode qu'on est en train de vivre la creuse. Et moi, je ne m'y résous pas". L'intersyndicale entend maintenir la pression et demande au gouvernement d'organiser une consultation citoyenne.