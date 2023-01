Réforme des retraites : le RN ne manifestera pas explique l'eurodéputé Thierry Mariani venu à Laval

La riposte contre la réforme de la retraite se met en place. Une journée de mobilisation nationale est prévue jeudi 19 janvier 2023, avec en Mayenne, une manifestation à 11 heures place de la Trémoille à Laval. Une fois n'est pas coutume, les huit principaux syndicats (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU) font bloc contre la réforme du gouvernement, du jamais vu en 12 ans. L'ensemble de la gauche appelle aussi à rejoindre la mobilisation.

"Une manifestation des hypocrites"

Cependant, pas question pour le Rassemblement national de se mêler à ces manifestations, comme l'explique l'eurodéputé et ancien ministre, Thierry Mariani, venu rencontrer les militants du parti d'extrême-droite au restaurant L'Envol à Laval dimanche 15 janvier.

"On a été très clair, on ne participera pas à une manifestation, j'ai envie de vous dire, des hypocrites. Si aujourd'hui Monsieur Macron est élu, c'est parce que tous ceux qui appellent à manifester ont voté pour lui : Monsieur Mélenchon, les syndicats. Macron était honnête. Il avait dit pendant la campagne électorale qu'il ferait cette réforme. Donc on savait très bien qu'en votant pour Macron, c'était condamner les Français à travailler plus."

Thierry Mariani ajoute que "le vrai combat va se passer à l'Assemblée nationale". La réforme de la retraite, qui fait partie du projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale, sera examinée par les députés lundi 6 février.

Ce que contient la réforme des retraites