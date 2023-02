Réforme des retraites : le Sénat va "travailler sur de nouvelles pistes de financements" (Frédérique Puissat)

"On va faire sur ce texte des propositions nouvelles" pour financer le système de retraites, assure ce lundi 27 février sur France Bleu Isère la sénatrice Les Républicains de l'Isère Frédérique Puissat, vice-présidente du parti LR. Le texte de réforme des retraites est étudié au Sénat dès ce mardi en commission des Affaires sociales puis dans l'hémicycle dès jeudi.

France Bleu Isère - Quel va être votre rôle sur ce texte de réforme des retraites?

Frédérique Puissat - D'abord, nous allons effectivement démarrer mardi à 15h l'étude des premiers amendements. Aujourd'hui, on est à peu près à 300 amendements déposés, mais on en attend entre 2 à 3.000 d'ici mardi après-midi. Donc nous allons examiner au sein de la commission tous les amendements et les trois rapporteurs vont donner un avis qui sera ou pas validé par la commission des Affaires sociales pour ensuite être étudié dans l'hémicycle à partir de jeudi après-midi.

Sur quels points souhaitez-vous modifier le texte ? Il y a deux points principaux où vous avez annoncé des changements : la situation des femmes et les régimes spéciaux.

Il y a plusieurs points. Notre idée, c'est vraiment de se dire qu'on fait sur ce texte des propositions nouvelles et si possible - parce qu'il y a quand même une incertitude en la matière - aller jusqu'au bout du texte, de sorte qu'on puisse avoir un texte équilibré qui sorte du Sénat. Vous l'avez dit, le président des LR, Bruno Retailleau, a fait un certain nombre de propositions ce week-end. En l'occurrence, nous allons travailler sur des nouvelles pistes de financement du système de retraites, parce que s'il y a des situations très individuelles, il y a quand même des enjeux d'équilibre financier dans le système de retraite, qui sont sous-jacents à cette réforme. Il y a des dispositifs sur les carrières longues et la situation des femmes, il y a aussi la situation des mères de famille. Et puis surtout, je pense qu'il faut qu'on considère la tranche de 60-64 ans, qui doit être perçue à la fois comme une tranche de vie avec des problèmes de pénibilité pour un certain nombre de personnes et pour d'autre, une volonté de rester en activité mais d'avoir un rythme de travail qui décroit face effectivement à une retraite qui s'annonce.

Mais n'est-ce pas au fond ce que veut faire la droite depuis des années ? Décaler l'âge légal à 64 ans notamment ?

Ce n'est pas un texte qu'on fait par plaisir. Quand on est "programmé" pour partir à la retraite à 62 ans et qu'on nous rajoute deux ans de plus, personne n'aborde les choses de façon très sereine. Par contre, nous avons toujours eu face à nos finances publiques un regard très lucide. Je rappelle quand même que le deuxième budget de l'Etat aujourd'hui, ce sont les intérêts de la dette. Ça veut donc dire qu'on est dans un Etat qui est considérablement endetté et si l'on n'est pas en responsabilité face à la dépense publique, on a comme perspective d'aller dans le mur par rapport à notre situation financière. Donc nous avons déposé des amendements régulièrement pour essayer d'améliorer la situation de notre pays et en l'occurrence, de ne pas endetter les générations futures.

Parmi les efforts financiers que vous demandez, il y a les régimes spéciaux. Vous voulez accélérer la transition vers le régime général. Mais n'est-ce pas une forme de tromperie vis-à-vis des salariés qui sont entrés à la RATP et la SNCF et pour qui on change les règles en cours de route ?

Vous savez, on est tous rentrés en activité professionnelle d'abord avec l'envie de travailler, il faut rappeler que la valeur travail est à mettre en avant, parce qu'on trouve dans le travail une forme d'épanouissement, une forme de vie sociale importante. On est rentré en se disant qu'on va partir à un certain âge, 60-62 ans suivant les cas, certains sont rentrés avec des perspectives de départ par anticipation. C'est le cas en l'occurrence du régime qu'on va étudier, celui des industries électriques et gazières, le régime à la Banque de France, des membres du Conseil économique, social et environnemental, etc.

Ce qui est proposé par le gouvernement - dans une forme d'hypocrisie, il faut quand même bien le dire - c'est ce qu'on appelle "la clause du grand-père". On rentre dans un régime et on en sortira en fonction de ce qu'on nous a énoncé dès le départ. Mais je rappelle quand même que la majorité des gens qui travaillent aujourd'hui ont travaillé avec l'idée de partir à 62 ans et on va leur dire de partir à 64 ans. Donc je pense qu'en la matière, on a un rééquilibrage à faire. Et je le répète, le deuxième budget de l'Etat, ce sont les intérêts de la dette. Donc à un moment donné, on a aussi une réforme financière à faire.

Justement, vous parlez d'efforts financiers. Est-ce que les sénateurs, par exemple, dont vous faites partie, ne doivent pas aussi faire un effort et peut-être bouger sur leur régime spécial de retraite ?

Alors, c'est un sujet qui a été abordé de façon très populiste. Les sénateurs ont un régime que je ne connais pas bien pour tout vous dire, quand j'ai été élue sénatrice, je ne me suis pas principalement intéressée au régime de retraite, je dois le dire... Les sénateurs ont un régime par capitalisation, c'est-à-dire que tous les mois, nous cotisons avec une perspective de retraite derrière. Ceci étant, l'âge ne change pas, je partirai à la retraite en fonction de la grille à 64 ans. Donc ce n'est pas un enjeu d'âge, c'est un enjeu de caisse à part, comme il y en a d'autres, comme celle des avocats, etc.

Mais peut-on demander des efforts à certains sans en faire soi-même ? N'est pas important en terme de symbole ?

Moi, j'ai une activité professionnelle. Ma retraite n'est pas élaborée par mon activité de sénatrice. Ma retraite, elle sera élaborée par mon activité dans le secteur privé et je partirai comme la majorité des gens, avec des perspectives qui seront égales. Je me permets d'ailleurs de faire un clin d'œil à mes collègues de Go Sport puisque je suis employée de Go Sport et qu'on traverse une période un peu compliquée en ce moment. Mon régime de retraite sera assis sur ma carrière au sein de cette entreprise qui est une très belle entreprise iséroise.

On en a parlé effectivement sur France Bleu Isère et on continue d'en parler. Une dernière question rapidement sur les mobilisations à venir dans la rue contre cette réforme des retraites, le 7 mars notamment. Comment vous l'envisagez ? S'il y a une forte mobilisation, est-ce que ça peut changer votre positionnement ?

Il y a déjà eu de très fortes mobilisations, dans la dignité et avec respect. Et je salue en ce sens les organisations syndicales, on l'a fait du reste à la commission des Affaires sociales la semaine dernière. Je crois qu'il y a notre responsabilité et puis il y a ce que nous entendons dans la rue. Nous entendons un certain nombre de choses, nous avons entendu les organisations syndicales, les organisations patronales, nous en tiendrons compte dans les propositions que nous ferons lors de ces débats qui vont se dérouler du 2 au 12 mars.