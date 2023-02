Réforme des retraites : le vote des députés de Drôme-Ardèche sur le rejet de l'article 2

La première défaite pour le gouvernement dans la bataille des retraites... Cinq jours après l'adoption de l'article 1 de la réforme, les députés ont rejeté mardi soir l'article 2 sur l'index séniors" qui obligerait les entreprises à publier chaque année des indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés. 256 voix contre, 203 pour, la majorité a été mise en minorité par les votes de la gauche et du RN mais aussi par Les Républicains sur qui le gouvernement compte pour faire passer sa réforme (38 députés LR ont voté contre et 6 se sont abstenus).

ⓘ Publicité

Les députés LR de Drôme-Ardèche font partie des 38 qui font vaciller le gouvernement

Emmanuelle Anthoine, députée LR drômoise et son collègue ardéchois Fabrice Brun ont voté contre le texte.

Tout comme la députée EELV de la Drôme Marie Pochon, le socialiste ardéchois Hervé Saulignac et la députée RN de la Drôme Lisette Pollet.

Sans surprise, les deux députées Renaissance, Mireille Clapot et Laurence Heydel Grillere se sont prononcées en faveur de cet article 2.

L'article 7 sur le départ à 64 ans pourra t-il être examiné à temps ?

Il reste maintenant 3 jours de débats dans l'hémicycle qui promettent d'être incertains. Impossible de dire à cette heure si les députés arriveront à temps à l'examen de la mesure phare du gouvernement, l'article 7 consacré au recul de l'âge légal à 64 ans.

Vendredi à minuit, le texte voté ou non, les débats seront clos à l'Assemblée nationale. Les sénateurs prendront le relais.