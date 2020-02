Réforme des retraites : les avocats de Dijon déposent une liste aux municipales

Le but de cette liste : contester le projet de réforme et amener le débat électoral sur le sujet

Côte-d'Or, France

Ce mardi 18 février, les avocats de Dijon ont décidé d'aller plus loin. En grève depuis le 6 janvier contre la réforme des retraites prévue par le gouvernement, ils ont déposé une liste pour les municipales de Dijon à la préfecture. Le but de cette liste : contester le projet de réforme et amener le débat électoral sur le sujet.

Une liste apolitique "sans programme à proprement parlé"

À la tête de cette liste de 59 avocats, appelée « Nous ne battrons pas en retraite », on retrouve Jean-Baptiste Gavignet, avocat au barreau de Dijon : "On n'a pas de programme à proprement parlé, explique l'avocat à la sortie de la préfecture. C'est une liste apolitique mais on est, dans nos domaines de compétences, capables de répondre aux besoins des citoyens. On connait ce qu'il se passe dans le quartier de Grésilles et de Fontaine d'Ouche, on côtoie les gens qui sont confrontés à des difficultés."

À la tête de cette liste de 60 avocats, on retrouve Jean-Baptiste Gavignet, avocat au barreau de Dijon, au centre de la photo © Radio France - Lou Bourdy

Selon le candidat, "les avocats ne sont pas moins à même que des personnes, qui ont des mandats depuis des années, à essayer de traiter les problèmes des gens".

Jean-Baptiste Gavignet se dit "prêt à aller jusqu'au bout"

Le candidat affirme que ce n'est pas un coup de communication : "On a le métier chevillé au corps, mais aujourd'hui, des avocats qui sont arrivés à la politique, on en a beaucoup. Ce ne me fait pas peur. Je souhaite que les gens puissent s'exprimer sur un sujet où le gouvernement ne veut pas entendre l'opinion."

Depuis le 6 janvier, les avocats de Dijon ont multiplié les actions coups de points © Radio France - Lou Bourdy

Robes jetées au sol et procession funéraire

Depuis le 6 janvier, les avocats de Dijon ont multiplié les actions coups de points. Après avoir jeté leurs robes noires, les avoir accrochées sur les balcons du palais de justice, ils avaient organisé une marche dans le centre ville pour "enterrer la justice" : une cinquantaine d'avocats des barreaux de Dijon et de Chalon-sur-Saône avaient simulé une procession funéraire dans les rues dijonnaises, entre la Cité Judiciaire et la Cour d'appel.