Réforme des retraites : les chiffres des manifestations en Savoie et Haute-Savoie depuis le début du mouvement

La mobilisation dans la rue contre la réforme des retraites est-elle en hausse, en baisse ou bien stagne-t-elle ?

ⓘ Publicité

Pour le savoir, France Bleu a recensé les chiffres des principales manifestations depuis le 19 janvier 2023 dans les villes de Savoie et de Haute-Savoie, comme à Annecy, Chambéry et Albertville.

> Sélectionner la ville de votre choix dans notre infographie ci-dessous

loading

Le 19 janvier 2023, d'autres manifestations étaient organisées en Savoie et en Haute-Savoie. Ils étaient près de 20.000 à descendre dans les rues selon la police : à Albertville (2.400), Saint-Jean-de-Maurienne (1.400) ou encore Thonon (1.000) et Sallanches (350).

Le 7 février 2023, des rassemblements de plusieurs centaines de personnes ont eu lieu à Annemasse (250), Thonon-Les-Bains (800), Cluses, Sallanches ou encore Saint-Jean-de-Maurienne, selon les chiffres de la police.

Le 16 février 2023, manifestations en baisses en Savoie et Haute-Savoie. À Moûtiers, 600 personnes ont défilé selon la police, 1.500 selon la CGT, avec le blocage du rond-point de l'Europe pendant environ une heure. Il y avait 350 personnes selon la police, 600 selon la CGT à Saint-Michel-de-Maurienne, avec un barrage filtrant au niveau du péage pour entrer sur l'A43. Enfin, selon la CGT, ils étaient 300 à Cluses, comme à Sallanches, et 150 à Annemasse.

Le 7 mars 2023, les organisations syndicales parlent d'une "mobilisation historique" en Pays de Savoie. On a dénombré aussi environ 300 manifestants à Annemasse sous la pluie, environ 500 à Sallanches, un record, et près de 600 à Cluses, et un millier à Thonon-les-Bains.

Le 11 mars 2023, les manifestants étaient environ 800 à Thonon-Les-Bains et 200 à Cluses, selon la police.

Le 15 mars 2023, les gendarmes ont également compté 500 personnes rassemblées à Saint-Jean-de-Maurienne.

Les chiffres des manifestations à Annecy

(Nombre de manifestants selon les syndicats / la police)

19/01 : / 6.000

31/01 : / 5.200

07/02 : / 3.200

11/02 : 10.000 / 4.300

16/02 : 4.000 / 2.000

07/03 : 12.000 / 5.700

11/03 : 3.000 / 1.200

15/03 : 4.000 / 2.000

Les chiffres des manifestations à Chambéry

(Nombre de manifestants selon les syndicats / la police)

19/01 : / 7.000

31/01 : / 6.000

07/02 : / 4.800

11/02 : 12.000 / 6.200

16/02 : 6.000 / 3.400

07/03 : 15.000 / 9.000

11/03 : 2.500 / 1.000

15/03 : 9.000 / 3.500

Les chiffres des manifestations à Albertville

(Nombre de manifestants selon les syndicats / la police)