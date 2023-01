Réforme des retraites : les coupures d'électricité ciblées sont "inacceptables" pour un député de la Gironde

Entre deux journées nationales d'action, la mobilisation contre la réforme des retraites continue, avec des opérations ciblées. Grève ce jeudi et ce vendredi dans les ports, les raffineries et également mouvement dans le secteur de l'énergie, avec de possibles coupures d'électricité ciblées. Elles sont "inacceptables" pour le député Renaissance de la 6e circonscription de la Gironde, Éric Poulliat. "Tous les gens assis sur les bancs de l'Assemblée nationale sont légitimes, ils ont tous été élus par le peuple. Il n'y a donc pas à exercer la moindre pression ou intimidation sur eux".

Éric Poulliat poursuit : "Ces coupures sont illégales. C'est inacceptable". Le député girondin renvoie l'avenir de la réforme, non pas dans la rue, mais dans l'hémicycle : "le débat parlementaire (qui doit débuter le 6 février prochain, NLDR) est légitime. L'Assemblée est plurielle, tout le monde aura sa voix et pourra se faire entendre. On verra à la fin ce qui en sort".

