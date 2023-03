Réforme des retraites : les leaders syndicaux à La Ricamarie ce jeudi 2 mars

Après avoir défilé sous le soleil d' Albi le 16 février dernier , les principaux leaders syndicaux se sont donnés rendez-vous à La Ricamarie (Loire).

Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez attendu dans l'Ondaine ce jeudi 2 mars à partir de 18 heures avec six autres représentants de l'intersyndicale opposée à la réforme des retraites : Frederic Souillot, son homologue de Force ouvrière, Benoit Teste, à la tête de la FSU, François Hommeril, président de la CFE-CGC, Marylise Léon secrétaire générale adjointe de la CFDT, Simon Duteil, co-délégué général de Solidaires et Dominique Corona, secrétaire Général adjoint UNSA.

Deux envies se sont conjuguées dans cet entre deux, entre la fin des vacances et la prochaine journée de manifestation mardi 7 mars. D'abord à Paris, au siège des différents syndicats, le souhait de valoriser les mobilisations locales, de les saluer parce que les images de cortège sont souvent celles tournées dans les rues de la capitale.

Du coup, ça fait tilt dans la tête de Philippe Martinez quand en marge d'une réunion à la direction du syndicat, Mireille Carrot, la chef de la CGT dans la Loire, lui a parlé d'un débat départemental qui se montait à Saint-Étienne.

Un débat prévu initialement à la Bourse du Travail... Trop petite pour accueillir un meeting prenant d'un coup une envergure nationale.

Plus de 1000 personnes attendues à La Ricamarie

Pas simple dans le temps imparti de trouver une salle disponible, adaptée et à un prix correct. L'intersyndicale s'est tournées vers le Fil, pas possible. Idem au Zénith. Quant au Centre des congrès, il demandait plusieurs milliers d'euros. L'union locale de la CGT a donc alors appelé le maire communiste de La Ricamarie. L'infirmier toujours membre de la CGT a ouvert les portes de deux sites : la salle Fernand Montagnon et la salle Louis Daquin au Centre culturel. D'autant plus gratuitement qu'il considère l'actuelle réforme des retraites comme "indigne".

La salle Fernand Montagnon, avenue Maurice Thorez à La Ricamarie peut accueillir 600 personnes. La soirée sera retransmise au centre culturel (salle Louis Daquin) dans la même rue avec 450 places.

Philippe Martinez en direct dans la matinale de France Bleu

Philippe Martinez sera l'invité de la matinale de France Bleu Saint-Étienne Loire ce jeudi 2 mars à 7h50.