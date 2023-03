Réforme des retraites : les lycéens rejoignent la 10ème journée de mobilisation en Dordogne

Les lycéens de Périgueux, en Dordogne, se rassemblent mardi 28 mars au matin devant la cité scolaire Laure Gatet. Ils s'accoudent au comptoir et commandent un jus de fruit, un café ou une part de gâteau. Mais le bar auprès duquel ils se désaltèrent et se restaurent est une pile de palettes en bois et s'appelle : le "bar-ricade". Pour soutenir et rejoindre la mobilisation contre la réforme des retraites, les élèves ont décidé de construire des barricades devant leur lycée.

"Nous voulions faire un blocus mais ça n'a pas marché, concède Camille derrière le bar, mais le but est que les lycéens nous voient et nous rejoignent". L'élève se sent concernée par la réforme des retraites même si l'utilisation du 49-3 par le gouvernement a été l'élément déclencheur de la mobilisation des jeunes. "C'est le bouquet final, la goutte d'eau qui fait déborder le vase", confirme une de ses camarades.

"C'est plus important que d'aller en cours"

Ce mardi matin, des piquets de grève ont été mis en place devant chaque lycée de Périgueux. Au départ de Bertran de Born, une soixantaine de jeunes ont fait le tour des établissements avant de rejoindre la manifestation interprofessionnelle à 10h30 devant le Palais de Justice. Parmi eux, Santiago veut "soutenir les grévistes et les travailleurs". Lui se mobilise depuis le premier jour avec une amie du lycée Laure Gatet qui estime : "On observe une montée du mouvement dans les lycées, nous sommes de plus en plus nombreux et organisés".

Emy et Jules, en classe de Seconde, manifestent pour la première fois contre la réforme des retraites © Radio France - Gabin Grulet

A l'inverse, Jules et Emy manifestent pour la première fois. Ils sont venus de Nontron, en covoiturage. "C'est sympa, ça permet de se retrouver, de se faire entendre et de bouger les choses", déclare le garçon en classe de Seconde. Emy insiste : "C'est plus important d'être ici que d'aller en cours". Ce week end, ils ont confectionné des pancartes où l'on peut lire : "Allô Pépé, tu peux garder les mômes ? Non je suis au taf !", ou encore "même la planète va prendre sa retraite avant nous".

La jeunesse est dans la rue

La mobilisation des jeunes va au-delà d'une lutte contre la réforme des retraites. "Nous sommes aussi ici contre le nouveau baccalauréat et pour le climat", assure Jules. Dans le cortège, les lycéens chantent, dansent et vont jusqu'à demander leur chanson préférée au DJ sur le camion. Ils scandent aussi des slogans comme : "Macron t'es foutu, la jeunesse est dans la rue !".

Pascal, 58 ans, donne de la voix à leurs côtés. "Je suis là pour me battre pour les jeunes car ils sont l'avenir du pays", explique le grand-père de deux enfants, de 5 et 11 ans. L'aide-soignant de profession se dit "content de voir enfin des jeunes dans les manifestations". Mais pour Lune, lycéenne qui tente d'organiser le mouvement à Nontron, ce n'est pas encore suffisant : "Beaucoup ne participent pas car ils pensent que ça ne les concerne pas directement". Avec des amies, elle tente de convaincre d'autres jeunes sur les réseaux sociaux ou en multipliant les actions de tractage.

Les lycéens construisent une barricade devant la cité scolaire Laure Gatet © Radio France - Gabin Grulet

Une partie des lycéens ne se sont pas joints à la manifestation ce mardi pour protéger les barricades. Car lundi soir, elles ont déjà été détruites et les élèves ont dû tout reconstruire mardi matin.