Réforme des retraites : les parlementaires du Poitou réagissent sur France Bleu Poitou

La Première ministre Elisabeth Borne a dévoilé mardi 10 janvier les grandes lignes de la réforme des retraites , défendue par le président Emmanuel Macron depuis son premier quinquennat. L'âge de départ sera notamment progressivement repoussé jusqu'à 64 ans. Alors qu'en pensent les parlementaires poitevins, ils réagissent sur France Bleu.

ⓘ Publicité

Le sénateur LR, Bruno Belin, "attend le débat pour trancher"

L'un des objectifs du gouvernement est de trouver un accord avec Les Républicains, pour éviter un recours à l'article 49.3. Mais pour l'instant, Bruno Belin, sénateur LR de la Vienne, ne prend pas position. "Je veux attendre le débat, écouter, recevoir et souhaite être entendu sur certains points", explique-t-il. "Il nous faut plus d'explications du gouvernement, mais aussi les amendements. La durée de cotisations est un élément majeur. La question du financement du minimum de pension reste à éclaircir, et les retraites des conjoints d'artisans, des femmes d'agriculteurs aussi. On veut s'assurer que ces sujets là sont bien maintenus dans le texte".

Nicolas Turquois a "encore des questions" mais votera pour

La Première ministre est ce matin à l'Assemblée nationale aux côtés des députés de la majorité pour leur présenter les détails du texte. "On a encore pas mal de questions à lui poser, souligne Nicolas Turquois, député Modem du Nord Vienne et membre de la majorité. Le texte a été transmis hier au Conseil d'Etat et à cette heure-ci, je ne l'ai toujours pas vu en intégralité". D'ailleurs, je ne comprends pas comment les oppositions et syndicats peuvent tout rejeter en bloc : "il y a tellement de systèmes de retraite variés, je ne comprends pas comment on peut prendre position globalement dès maintenant". Nicolas Turquois salue les avancées sociales de ce texte et notamment le minimum de 85% du SMIC mensuel brut pour toute carrière complète.

Delphine Batho manifestera le 19 janvier contre "une réforme dangereuse"

"C'est une réforme extrêmement brutale avec une double peine, s'emporte Delphine Batho, élue des Deux-Sèvres et présidente de Génération écologie. Avec le report de l'âge légal de départ à la retraite et l'allongement de la durée de cotisation, on voit bien que c'est une réforme qui va affaiblir les ruraux, les ouvriers et les employés. Tous ceux dont l'espérance de vie en bonne santé est de 62/64 ans". Delphine Batho manifestera jeudi prochain, le 19 janvier, "derrière les syndicats qui vont mener le mouvement". Elle craint que le gouvernement tente de raccourcir le débat parlementaire et estime que la mobilisation sociale est la meilleure parade. "Cette réforme, c'est l'économie au détriment de l'humain".