Réforme des retraites : « les pensions seront plus basses », selon le secrétaire PCF du Gard

Le gouvernement est sous le feu des critiques depuis les annonces sur les retraites. Première depuis plus de 12 ans : tous les grandes organisations syndicales sont opposées à l’une des principales mesures de la réforme. À savoir le report de l’âge légal de départ à 64 ans. En témoignent les propos de Philippe Martinez, ce vendredi matin, sur BFM TV. Pour le patron de la CGT, Élisabeth Borne « met le feu » avec ce projet de loi. Dans le Gard, le secrétaire départemental du PCF n’en veut pas non plus.

ⓘ Publicité

Selon Vincent Bouget, la réforme appauvrirait les retraités. « On va faire travailler les gens plus longtemps, tout le monde ne pourra pas le faire. Et comme ils cotiseront moins longtemps, ils auront des pensions plus petites, juge l’intéressé qui avance un autre chiffre. Il y a 30% des travailleurs pauvres qui meurent avant 64 ans, donc ceux-là n’auront pas de retraite. »

Transformations sociales

Toujours d’après le secrétaire départemental du PCF, le projet du gouvernement annonce des bouleversements dans la société Française. « Tous les retraités qui, aujourd’hui, gardent les enfants, sont dans le monde associatif, ne seront plus là parce qu’ils devront continuer à travailler », déplore l’intéressé.

loading