Réforme des retraites : les réactions des députés mosellans au déclenchement du 49.3

Sous les huées des oppositions à l'Assemblée nationale, la Première ministre Elisabeth Borne a engagé la responsabilité de son gouvernement sur la réforme très contestée des retraites par le biais de l'article 49.3 de la Constitution , qui permet une adoption du texte sans vote.

"On souhaitait tous passer au vote" confie Isabelle Rauch, députée (Horizon) dans la circonscription de Thionville qui réfute l'idée d'un pays devenu "ingouvernable" malgré la crise actuelle. "Le gouvernement a fait le choix d'engager sa responsabilité et ce n'est pas rien." Isabelle Rauch fustige l'attitude des LR qui s'opposent au texte et assume son soutien à une réforme faite pour "sauver notre système" et rappelle que "6 à 7 milliards d'euros sont consacrés aux avancées sociales."

Chez Les Républicains, le député de Sarrebourg-Château-Salins, Fabien Di Filippo avait annoncé (comme son collègue de Sarreguemines-Bitche Vincent Seitlinger) qu'il voterait contre la réforme. Il dénonce "un aveu d'échec pour le Président de la République" et ajoute : "J'avais annoncé ne pas accepter qu'on me prive de vote. Je voterai la censure."

Laurent Jacobelli, député (Rassemblement National) de la Vallée de la Fensch est tout aussi sévère. "L'utilisation du 49-3 nous montre qu'on ne peut pas faire confiance à ce gouvernement qui méprise les Français et le Parlement. Nous utiliserons tous les moyens constitutionnels pour défendre nos concitoyens contre cette réforme cruelle et antisociale."

La députée de Metz (NUPES) Charlotte Leduc de son côté s'est glissé au milieu de l'opération escargot menée ce vendredi matin sur l'A31 entre Metz et Lesménils, à l'initiative de la CGT. "La majorité du pays est opposée à cette réforme des retraites rappelle t-elle, ce passage en force n'est pas la fin. C'est le début de l'amplification du mouvement."