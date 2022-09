Réforme des retraites : une réunion stratégique avec majorité et ministres concernés la semaine prochaine

L'entourage du chef de l'État annonce ce samedi qu'Emmanuel Macron et Élisabeth Borne réuniront, la semaine prochaine, les chefs de la majorité et les ministres concernés par la réforme des retraites. Il s'agit de faire le point sur la façon d'engager cette réforme très controversée.

Le gouvernement présente son projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) ce lundi en conseil des ministres. Il promet d'être explosif si l'exécutif y introduit sa très controversée réforme des retraites, par l'intermédiaire d'un amendement.

Signe de cette forte tension autour de cette réforme, l'entourage du chef de l'État annonce ce samedi qu'Emmanuel Macron et Élisabeth Borne réuniront, la semaine prochaine, les chefs de la majorité et les ministres concernés pour faire le point sur la manière de l'engager. Cette réforme des retraites divise jusqu'au sein même de la majorité.

Vendredi, Olivier Véran a affirmé : "Nous souhaitons que la réforme des retraites soit opérationnelle en 2023. Ça veut dire qu'un texte doit être adopté dans les prochains mois", sans se prononcer plus avant sur le calendrier ou la nature du texte. Le porte-parole du gouvernement a argumenté que cette réforme visait à "équilibrer" les régimes de retraite "dans la durée", alors que le Conseil d'orientation des retraites (COR) prédit un retour rapide et durable des déficits.

Les oppositions vent debout, la majorité divisée

Les oppositions sont vent debout contre l'idée d'un amendement gouvernemental pour aboutir rapidement sur ce dossier. La majorité est divisée. Le Modem et la présidente Renaissance de l'Assemblée nationale parlent de "passage en force", Yaël Braun-Pivet préfère, dit-elle, "prendre le temps de la concertation".

La Première ministre Elisabeth Borne ne s'est pas encore exprimée sur le sujet. Emmanuel Macron lui a demandé de "trouver la bonne manœuvre" avec le Parlement.

Vendredi, un cadre de la majorité assurait que le chef de l'État "tient toujours la ligne de faire cela vite et dans le PLFSS [...] Et il soupèse si la majorité tient dans ce cas de figure". Ce dernier rajoute qu'attendre, alors que les difficultés vont s'accumuler sur le front social avec l'envolée des prix et les craintes de pénuries énergétiques cet hiver, n'ajoute pas d'alliés et risque de coaliser davantage encore les oppositions.

Une députée Renaissance pense que "le risque est encore plus probable" si la piste de l'amendement est retenue. Selon elle, cela aura un "effet blast" (déflagration) à l'Assemblée avec le passage obligé par le 49.3 pour le PLFSS et une probable motion de censure de la Nupes et du Rassemblement national.