Réforme des retraites : mairie fermée à Saint-Vallier le 7 mars

C'est la première mairie de Drôme ou d'Ardèche à rendre publique ce genre de décision : les services municipaux seront fermés à Saint-Vallier le 7 mars, pour afficher le soutien du conseil municipal à la lutte contre la réforme des retraites. Le maire, Pierre Jouvet (PS) a annoncé cette décision ce mercredi 1er mars, lors d'une conférence de presse. "L'intersyndicale est sur le pont depuis plusieurs mois, avec des millions de manifestants, la volonté c'est de marquer notre soutien à celles et ceux qui se mobilisent contre la réforme". Dès ce mercredi, une banderole a été déployée sur le fronton de la mairie.

ⓘ Publicité

Pas d'accueil physique ou téléphonique

Les conséquences sont détaillées dans un communiqué de presse : "le 7 mars, l'accueil physique et téléphonique de la Mairie sera fermé, tout comme l'Espace Communal des Solidarités. Les agents des services techniques et ceux de la Police Municipale n'interviendront pas sur la voie publique, sauf situation d'urgence. Les services de cantine et garderie ne seront pas assurés. Les agents non-grévistes seront présents en mairie pour avancer leurs dossiers. La Mairie accordera une demi-journée à titre exceptionnel aux agents souhaitant manifester".

Appel aux maires de Drôme et d'Ardèche

Pierre Jouvet, le maire de Saint-Vallier, s'explique au micro de France Bleu Drôme Ardèche. "J'appelle les maires de la Drôme Ardèche à soutenir la population dans cette démarche contre la réforme. On a des gens qui vont faire grève, qui perdent de l'argent, dans une période difficile. Avoir le soutien des municipalités peut faire réagir le gouvernement. Nous sommes en première ligne, nous connaissons la population et nous voyons la difficulté dans laquelle elle vit. C'est un moyen de montrer au gouvernement que ce n'est pas seulement un débat chahuté à l'Assemblée Nationale et bien un rejet massif de la population".