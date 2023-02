Réforme des retraites : Marine Le Pen annonce déposer une motion de censure

Alors que la réforme des retraites est actuellement débattue à l'Assemblée nationale , et à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation , Marine Le Pen a annoncé ce mercredi au cours d'une conférence de presse déposer avec son groupe RN une motion de censure contre le gouvernement, "afin que les députés opposés" à la réforme "puissent exprimer leur rejet de ce texte".

ⓘ Publicité

Pour la présidente des députés du Rassemblement national, "il n'est pas admissible que les députés qui sont opposés à la réforme des retraites ne puissent pas exprimer cette opposition et que ce texte parte au Sénat sans même avoir abordé l'article 7", faisant passer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans, "et encore moins sur l'ensemble du projet de loi", a poursuivi la leader d'extrême droite.

"En vertu de l'article 49.2 de la Constitution, on ne pourra jamais arriver à la fin de ce texte. Il nous faudrait 1015 heures, or il nous reste 28 heures et 30 minutes", a-t-elle détaillé. Cette motion de censure est donc selon elle une "forme de référendum parlementaire".