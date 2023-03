Réforme des retraites : "Mieux vaut un vote classique que le 49-3" pour le sénateur LR Philippe Mouiller

C'est en tant que vice-président de la commission des Affaires Sociales du Sénat que Philippe Mouiller a été retenu pour prendre part à la commission mixte paritaire sur la réforme des retraites, ce mercredi 15 mars. "C'est l'une des commissions qui a le plus travaillé sur ce texte", détaille l'élu LR. Cette commission doit présenter une version définitive et ajustée du texte avant un vote du projet de loi dans les deux chambres jeudi.

"J'aimerais des débats apaisés dans cette CMP"

Les débats parlementaires accélérés sur cette réforme des retraites ont pour l'instant donné lieu à des échanges mouvementés, au Sénat mais surtout à l'Assemblée nationale. "J'espère que nous serons dans des conditions favorables de négociations", concède-t-il. Pour l'instant sur les 14 membres de cette CMP (7 députés et 7 sénateurs), 10 se disent prêts à voter pour le texte. C'est le cas de Philippe Mouiller qui "souhaite quand même que les apports faits par le Sénat dans ce texte soient bien retenus". Il veut aussi des précisions sur "le débat des taux des carrières longues".

Philippe Mouiller qui estime que les débats autour de ce texte ont révélé des difficultés dans la gestion des échanges à l'Assemblée nationale. "Je ne sais pas si tout cela est liée à cette réforme ou tout simplement au comportement d'un certain nombre de députés qui font fi du fonctionnement de la démocratie et qui sont dans une démarche plus dure", ajoute l'élu, les qualifiant "de représentants des extrêmes".

Sur le recours potentiel à l'article 49-3 de la constitution, Philippe Mouiller estime qu'un "vote classique serait préférable, plus logique, plus légitime". I