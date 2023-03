Réforme des retraites : Mireille Clapot, députée Renaissance de la Drôme, votera "probablement pour"

Le moment de vérité à l'Assemblée ce jeudi après-midi. Le gouvernement, qui ne dispose que d'une majorité relative, veut faire adopter sa réforme au lendemain de la validation d'un texte définitif par la commission mixte paritaire sénateurs-députés. Mireille Clapot, députée Renaissance de la Drôme, a émis des réserves sur la réforme ces derniers mois mais elle votera "probablement pour" . Elle s'en explique sur France Bleu Drôme Ardèche.

FBDA : A quelques heures du scrutin, allez-vous voter pour la réforme ?

Mireille Clapot : Alors écoutez, on est face à un choix effectivement pas facile, d'autant plus qu'on a eu le texte de la commission mixte paritaire très tard hier. Donc dans ce cas là, comment on fait ? On fait deux colonnes : si je vote pour, il se passe quoi ? Si je vote contre, il se passe quoi ? C'est vraiment un choix cornélien. Depuis le début, on s'est dit avec mes collègues d'"En commun" : oui, il faut réformer les retraites, oui, il faut travailler plus. Mais ce n'est pas comme ça qu'on doit partir avec cette mesure d'âge uniforme, avec un PLFSS qui oblige d'avoir un certain nombre de résultats sur 2023. Et puis surtout, ce manque de concertation avec les partenaires sociaux, c'était vraiment pas possible. Donc on a beaucoup travaillé pour avoir des avancées.

FBDA : Ce qu'on entend, c'est que vous n'êtes pas encore décidée...

Mireille Clapot : Alors formellement, on n'est pas encore décidés et on a encore travaillé tard hier. Moi, ayant fait le compte de tout et regardé les mauvaises solutions, je pencherais un peu pour le pour, c'est à dire faire le choix de la confiance à Elisabeth Borne parce que si on vote contre, c'est Elisabeth Borne qui, malheureusement, ne pourrait peut-être plus être en poste et Olivier Dussopt, ce serait vraiment dommage. Donc, il faut encore travailler beaucoup sur le travail, sur la pénibilité, sur le rôle et la relation au travail globalement. Et puis il faut réformer les retraites. De toute façon, je le redis. Il faut que vos auditeurs entendent que les choix ne sont pas faciles et que dans cette réforme des retraites, tout n'est pas à jeter, loin de là. Et il y a eu un certain nombre d'avancées qui sont sortis de la CMP (ndlr : commission mixte paritaire) avec des avantages pour les femmes : les congés maternité vont servir au calcul des retraites. La retraite reste à 60 ans en cas d'incapacité ou maladie professionnelle pour les gens qui vraiment ne sont pas en situation de travailler plus loin que 60 ans, revalorisation des petites pensions...

FBDA : Malgré tout, vous n'êtes pas très à l'aise (avec ce texte)...

Mireille Clapot : En fait, ce n'est pas un "oui" franc et massif. C'est un "oui mais" pour continuer à travailler et dire que nous sommes au sein de la majorité et nous devons faire entendre notre voix. De toute façon, il faut faire une réforme, donc ce n'est pas vous dire oui, j'y vais la fleur au fusil et enchantée. C'est peut-être la moins mauvaise solution de voter "pour" sans que ce soit un blanc seing.

FBDA : Une fois que le texte est passé, il est passé ! On peut continuer à travailler, mais le texte en l'état ne vous convient pas totalement ?

Mireille Clapot : Ne simplifions pas autant que les choses. Les politiques publiques, c'est une loi, c'est aussi des décrets d'application, ce sont les lois qui peuvent arriver après. Et je n'oublie pas qu'un article 1bis a été voté qui dit il faudra étudier le passage à un système universel. C'est un tout petit amendement, invisible sans doute, mais qui ouvre, je l'espère, la voie vers un système universel des retraites. Et puis, en tout cas, il faut des politiques publiques où on travaille avec les entreprises, avec les branches professionnelles, avec les partenaires sociaux surtout, là, ça a vraiment été trop laissé de côté pour que la relation au travail de nos concitoyens soit meilleure. Et puis, pour qu'on puisse envisager l'ensemble d'une carrière professionnelle, y compris le passage à la retraite, comme quelque chose de plus serein.

FBDA : vous voterez donc "pour" cet après-midi...

Mireille Clapot : Probablement "pour" ce n'est pas encore formellement défini mais c'est plutôt le oui qui semble l'emporter. A l'heure où je vous parle. (ndlr : 7 heures 50)