Réforme des retraites : mobilisation en baisse en Dordogne avec 3200 à 4400 manifestants

La Dordogne a compté entre 3200 et 4400 manifestants mobilisés contre la réforme des retraites à Périgueux, Bergerac et Sarlat ce jeudi 13 avril, à la veille de la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme très critiquée par une partie de l'opinion publique.

"C'est usant mais on veut être entendus"

C'est l'une des plus faibles mobilisations en Dordogne depuis le début du mouvement. "Ce que j'attends du Conseil constitutionnel, c'est qu'il soit sage", explique Laëtitia, qui travaille à l'hôpital : "On essaie que notre participation compte. C'est fatiguant, c'est usant mais il n'attendent que ça : qu'on reparte dans notre petite vie à subir, et il n'en est plus question. On veut être entendus".

Dans le détail, 1800 personnes ont manifesté à Périgueux selon la police, 2500 selon les syndicats. A Sarlat, ils étaient entre 600 et 700, à Bergerac, entre 750 et 1200.