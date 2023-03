Réforme des retraites : “Mon choix n’est pas encore fait” - Jérôme Nury, député LR de l’Orne

Favorable sur le principe à un allongement des carrières professionnelles mais pas totalement convaincu par la réforme des retraites du gouvernement, Jérôme Nury n’a pas encore arrêté sa position à quelques heures du vote des députés ce jeudi à l’Assemblée Nationale. Son groupe LR et apparentés compte 61 élus et le gouvernement a absolument besoin des voix d’une partie de la droite pour faire adopter son projet. Les groupes du camp présidentiel rassemblent en effet 243 députés, la réforme passera si elle est validée par 287 élus (le seuil pourrait baisser s'il y a des abstentions).

“Ma décision n'est pas prise. J'ai siégé jusqu'à tard hier soir dans l'hémicycle sur la loi d'accélération sur le nucléaire. Et donc je vais regarder très précisément ce matin les conclusions de la commission mixte paritaire sur la réforme des retraites. C'est quand même un texte compliqué et technique. Et donc, avant de voter, je veux être totalement éclairé” explique le député ornais. Jérôme Nury, également président départemental LR affirme qu’il ne se pliera pas à une consigne de vote de son parti. “J’ai toujours été très libre par rapport à ma famille politique. Sur ce projet, je trouve qu'on a un vrai sujet sur la pénibilité. Dans l'Orne, on a beaucoup de nos concitoyens qui sont des ouvriers, qui travaillent en trois/ huit, qui ont des tâches physiques et difficiles. Je pense également aux soignants. Tous ces gens là, comment est ce qu'on va pouvoir arriver à leur dire qu'ils vont devoir travailler plus tardivement ?” insiste Jérôme Nury, qui veut intégralement relire et comprendre les passages sur les aménagements et durées de carrières. “Celui qui a compris le dispositif des carrières longues, et bien chapeau parce que le gouvernement a changé dix fois d'avis sur le sujet !”.

L’élu ornais fait donc partie des indécis à quelques heures d’un vote décisif sur l’avenir de cette réforme. Si le projet est validé, la gauche a déjà annoncé qu’elle s’engagera dans un RIP (référendum d’initiative partagée), pour donner la parole au peuple. Cette mesure ne serait possible que si elle est soutenue par un cinquième des parlementaires. Jérôme Nury ne signera pas pour une telle solution. “ Moi je pense que la parole au peuple dans notre pays, elle est donnée à chaque élection présidentielle. Emmanuel Macron n'était pas mon candidat et tout le monde le sait. Mais il avait quand même, dans son programme, très clairement annoncé qu'il ferait une réforme des retraites” estime le député LR. Dont la voix pourrait compter, comme celles des 60 autres membres de son groupe politique, pour aboutir à l’adoption ou au rejet de cette réforme des retraites. Le Sénat a voté ce matin en faveur du compromis trouvé par la commission mixte paritaire. Le scrutin sera hautement plus indécis à partir de 15 heures à l'Assemblée Nationale.