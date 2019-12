Réforme des retraites : Nadia Essayan y voit des avancées intéressantes, notamment pour les femmes

Vierzon, France

La réforme des retraites concernera les générations nées à partir de 1975 et non plus 1963. A gauche comme à droite, on est pourtant déçu. La CFDT estime que la ligne rouge est franchie. Le syndicat va appeler à des actions, ce qu'il n'avait pas fait jusqu'à présent. La CFDT condamne l'instauration de cet âge pivot à 64 ans. Si vous partez à la retraite avant, vous aurez une décote. Insupportable pour le syndicat de Laurent Berger. La députée Modem du Cher, Nadia Essayan tient à relativiser les choses : pour elle, certains points restent négociables... et il y a des avancées intéressantes par rapport au système actuel comme l'amélioration des pensions de réversion, mais pas seulement : " C'est vrai qu'il ne faut pas se braquer sur cet aspect des choses et cet âge pivot, estime Nadia Essayan. De toute façon, le premier ministre l'a rappelé, dans les faits d'ici quatre ou cinq ans, beaucoup partiront à la retraite vers 64 ans et non plus 62. Cette réforme instaurera un système plus lisible et surtout, il évoluera en fonction de l'augmentation des salaires et non plus des prix. On n'en parle pas assez, mais c'est très important et ce sera bénéfique pour les retraités. Un autre point positif, c'est le fait que les femmes verront leurs pensions revalorisées par rapport à ce qu'elles ont aujourd'hui. A l'avenir, leur retraite sera revalorisée dès le premier enfant et non plus à partir du troisième enfant comme c'est le cas aujourd'hui. Cela concerne beaucoup de monde puisque un grand nombre de familles n'a qu'un ou deux enfants aujourd'hui. Sans parler évidemment des efforts menés par le gouvernement pour la revalorisation des salaires des femmes. "

Combien de manifestants dans les rues jeudi contre la réforme des retraites ? © Radio France - Michel Benoit

Nadia Essayan qui se dit favorable à l'instauration d'un calculateur sur internet qui vous permette d'évaluer votre retraite avec la nouvelle réforme, mais pas avant qu'on en connaisse tous les détails pour ne pas faire circuler de faux chiffres sur internet. Le projet de loi doit être débattu au parlement fin février.